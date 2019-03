Adolfo Canedo cede el testigo al frente del la Cofradía de Cacabelos después de 18 años

Adolfo Canedo se desvincula de la Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de las Angustias de Cacabelos y deja su cargo como Mayordomo y presidente del Consejo Parroquial de la villa del Cúa “ante la dificultad electoral” que asume presentándose a la Alcaldía por el Partido Popular.

“Mi renuncia se fundamenta exclusivamente en motivos políticos y personales que me obligan a dejar atrás las responsabilidades que no voy a poder sobrellevar con la dedicación y el compromiso que requieren, ni como a mí me gusta cumplir”, explica en un comunicado. Lo hace después de 18 años “de empeño, compromiso, dedicación”

Su paso no será atrás sino al lado, para permanecer como “un hermano cofrade más, no sin antes felicitar y agradecer a todos los que me acompañaron en este reto tan gratificante, y especial al párroco Jesús”.