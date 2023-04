Adolfo Canedo critica que no se convoquen plenos en Cacabelos

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cacabelos para nombrar alcaldesa a Irene González. / QUINITO

El portavoz del PP en Cacabelos y candidato a la alcaldía de la villa del Cúa, Adolfo Canedo, ha denunciado en un comunicado que “transcurridos dos meses desde el nuevo pacto del tripartito (PSOE-SXC-IU)” el nuevo equipo de gobierno “a día de hoy sigue sin convocar ninguno de los órganos municipales (Plenos, Comisiones, etcétera), que es donde la oposición podemos llevar acciones de control, gestión y fiscalización de los órganos de gobierno”, asegura el líder popular.

Según Adolfo Canedo, “al no convocar plenos imposibilita la labor de este grupo municipal de control y fiscalización, pues aparte de incumplir la legalidad, demuestran otro acto de falta de transparencia, opacidad y nepotismos en su gestión del municipio, y un veto a la oposición. El último pleno ordinario, se celebró el 7 de octubre de 2022, al no celebrase los plenos el equipo de gobierno evita rendir cuentas, informar a la oposición y dar cuenta de los Decretos de Alcaldía (el último Decreto facilitado es de fecha 29 septiembre 2022)”, señalan en el PP.

“Sorprende cómo siguen pasando los días y el equipo de Gobierno sin rumbo, sin seriedad, sin dedicación y sin compromiso, no justifica nada y nos tenemos que enterar por la prensa de lo que pasa en el municipio, demostrando así una falta de respeto no solo a la oposición, sino a todo el municipio, pues parecen olvidarse que no solo ellos representan a los vecinos, están gobernando Cacabelos con un cierto tic dictador. Esto viene a demostrar una vez más, que el único interés del tripartito es que no gobierne el partido popular en Cacabelos y seguir atrincherados unos meses más en el ayuntamiento”, considera Adolfo Canedo.

“Estos dos meses de actuaciones del tripartito siguen dejando más preguntas que respuestas, más destrucción que construcción y una alarmante ausencia de un programa de gobierno para Cacabelos”, concluyen los populares.