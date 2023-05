Adolfo Canedo: en Cacabelos "hemos visto como hemos perdido ese tren del progreso"

Adolfo Canedo. / QUINITO

Tras ejercer como líder de la oposición en una convulsa legislatura en Cacabelos, Adolfo Canedo está con ganas de recuperar la alcaldía para devolver a la villa al lugar que sabe que se merece. Con una rebaja fiscal para impulsar la economía y una política directa en materia de vivienda para asentar familias, el que fuera regidor conoce que hace falta dar buenos servicios a los ciudadanos para que decidan quedarse o venir a vivir a esta zona del Bierzo.

Una nueva normativa urbanística, tanto del Plan General como del Plan para el Camino de Santiago, son fundamentales para la tercera localidad de la comarca, como bien recuerda este veterano de la política berciana, que critica la falta de cuidados en el municipio durante los últimos ocho años y se presenta como la solución para los problemas de este ayuntamiento.

Muchas gracias por atender a El Bierzo Digital para este especial de entrevistas con los principales protagonistas de las municipales del próximo día 28. Usted es todo un veterano, ¿qué le lleva a volver a presentarse?

En primer lugar, dar las gracias a El Bierzo Digital por la oportunidad que me da con esta entrevista para a través de vuestro medio acercarme a los ciudadanos de Cacabelos y a todos los del Bierzo. Entrando en la pregunta, en primer lugar tengo que decir que la situación que lleva viviendo Cacabelos en los últimos años es la razón más importante que me anima a volver a presentarme con esta candidatura.

Es una candidatura que tiene experiencia y veteranía pero que incorpora una juventud y muchas ganas de hacer y trabar. Sobre todo por recuperar lo que Cacabelos, el tercer municipio de la comarca y el décimo de la provincia, entendemos que ha ido perdiendo en este tiempo. Algo que los ciudadanos de Cacabelos no nos merecemos.

¿Cuáles señalaría como principales problemas?

El primero y más importante es que en los últimos ocho años el PSOE gobernó sin ningún tipo de programa salvo el interés de que no pudiera gobernar el Partido Popular. Partiendo de ahí, hemos visto como Cacabelos ha ido perdiendo servicios básicos e importantes en los que éramos referente, no solo en la comarca del Bierzo sino en el noroeste de España. Hemos visto como hemos perdido ese tren del progreso. No solamente nos hemos quedado estancados en servicios básicos sino que hemos retrocedido.

Hemos retrocedido en población: en los últimos 10 años Cacabelos ha perdido más de un 12 por ciento de población cuando los municipios de nuestro entorno, como pueden ser Carracedelo o Camponaraya, en lugar de estar decayendo económicamente vemos que se están potenciando. La pérdida de población en Carracedelo fue de un seis y pico por ciento y en Camponaraya no llega a un tres por ciento.

Esa pérdida de población ha quitado músculo a Cacabelos, ha quitado recursos económicos, ha quitado iniciativas, comercio, empresas que se han ido porque el atractivo que tenía Cacabelos en los últimos ocho años se ha perdido.

¿Qué hay que hacer para que la gente joven se instale y decida tener su familia aquí?

Volver a recuperar lo que Cacabelos tuvo en los 10-12 primeros años de este siglo, hasta el 2015, y ver cómo los servicios que se prestaban eran de gran calidad. La vivienda en Cacabelos era más barata que en Ponferrada, por poner un ejemplo. Eso era un foco importante.

Pero no era el único. También era importante que había servicios como la guardería municipal. La conciliación familiar y laboral es un hándicap para las parejas jóvenes que venían a Cacabelos aunque trabajaban en Ponferrada porque tardaban menos a su trabajo desde Cacabelos que desde cualquier barrio de la periferia de Ponferrada. Ese atractivo para esos matrimonios se ha perdido.

Si usted es alcalde a partir de mayo, ¿qué hará con este tema?

Si yo soy alcalde lo primero que haré será recuperar la guardería municipal que no se debió perder en ningún momento. Pero no solo eso: para la conciliación de la vida familiar y laboral, en Cacabelos se han perdido actividades para niños o jóvenes como los campamentos urbanos. Nosotros teníamos una programación en el año 2011 al 2015 que comenzaba al día siguiente de las vacaciones y duraban hasta el mismo día que empezaba el curso escolar. Todo eso en estos años se ha perdido. No solo la guardería, que es muy importante para los matrimonios jóvenes, sino también esas otras cuestiones.

Hemos visto como las actividades extraescolares y deportivas han perdido mucha calidad. Hemos visto como los niños se van a desarrollar actividades a Camponaraya, a Ponferrada… o a Carracedelo, cuando eso hasta hace ocho años no ocurría. Ocurría todo lo contrario, que venía gente de los municipios de alrededor.

Otro ejemplo sería la referencia del Marca, no solo por lo que supone todo el programa de exposiciones o actividades del Museo Arqueológico. Sino también por la multitud de talleres que había para los niños los fines de semana, con entre 30 y 50 niños. Ese dinamismo que ha perdido Cacabelos, si los ciudadanos me dan la confianza suficiente para gobernar, pues lógicamente desde el primer día vamos a recuperar todos esos servicios.

¿De qué le hablan los ciudadanos de Cacabelos u otros pueblos, qué otros problemas le mencionan?

Pues hablan de cómo está Cacabelos. De que seguimos siendo referencia en las fiestas y en las ferias, algo que también vamos a mejorar en todo su esplendor que tuvo y hay algunas ferias y fiestas que se han perdido, pero no solamente de eso puede vivir Cacabelos.

Cacabelos se ha empobrecido al no tener un plan de urbanismo actualizado. Los ciudadanos que quieren construir se van a otros municipios porque tienen muchas más facilidad. Aquí no hay una sola grúa porque no hay un plan de urbanismo. Es una situación que se arrastra desde los años 2005-2007. por lo tanto esto es algo primordial.

La política que se ha llevado a cabo de peatonalizar calles e ir poniendo barreras hace que no hay dónde aparcar en Cacabelos y el flujo de muchos vecinos de pueblos de alrededor, porque somos cabecera por el centro de Salud, tenemos los bancos, está el comercio, ante las dificultades que tienen de aparcar, se van a Ponferrada.

Es por ello que nosotros vamos a revertir eso y habilitar en el centro de Cacabelos aparcamientos para que nuestros vecinos puedan venir y el comercio recupere el pulso que tenía.

¿La renovación del Plan va en el programa electoral?

Sí. Es más: les dijimos y nos ofrecimos durante estos ocho años al Partido Socialista todo nuestro apoyo para resolver ese problema que es vital en Cacabelos. Es un instrumento que dinamiza la economía y la construcción y además afecta a todo lo que tiene que ver con el patrimonio del Camino de Santiago a su paso por Cacabelos. No contar con el planeamiento actualizado ni el Plan Director del Camino de Santiago eso pone muchas pegas a muchos locales que se podrían revitalizar y poner comercios, fachadas y edificios que se podrían rehabilitar… al no haber Plan Director, los problemas burocráticos hacen que el tiempo sea mucho más largo y que la gente se desanime. Renovaremos el plan de urbanismo y dotaremos ese Plan Director para que cuando un ciudadano tenga que tramitar una licencia no tenga que esperar meses o más de un año para resolver su problema.

La fiscalidad ocupa un lugar destacado en su programa electoral. ¿Podría resumirme su posición?

Entre otras, llevamos una propuesta de bajar el ibi, el cien por cien de la contribución rústica del mediante una política de bonificación, si la ley nos lo permite. Haríamos una bajada del 20 por ciento en el de vehículos. Y para ayudar a quienes quieren iniciarse en una actividad o los negocios en funcionamiento, si gobernamos bonificaremos el ibi de todos los locales comerciales vinculados a una actividad comercial al 50 por ciento.

El Castro es uno de los espacios de mayor importancia de Cacabelos. ¿Cómo cree que se ha cuidado el patrimonio?

Los últimos ocho años hemos visto el abandono absoluto. Entre 2011 y 2015, con el gobierno del Partido Popular, se recuperó y limpió las murallas del entorno del Castro de la Ventosa. Se limpió toda la plataforma de vegetación y de viñas. Teníamos compromisos con la Junta de Castilla y León para ponerlo en valor mediante algún tipo de intervención. Y en los últimos años, lo único que se ha recuperado es la maleza y las zarzas.

Pero lo mismo nos ocurre con el yacimiento de la Edrada. Nosotros lo dejamos perfectamente protegido y vallado. Ahora vuelve a estar de hierbas y arbustos porque no se le ha dedicado ningún tipo de inversión y ni un solo minuto a su conservación.

Si nosotros gobernamos, volveremos a recuperar esos proyectos que había. Es difícil, hacen falta muchas inversiones pero mejoraremos la accesibilidad al Castro. Por ejemplo: nosotros teníamos señalizado el Castro de la Ventosa para que los peregrinos pudieran subir. Ahora no existe ningún tipo de señalización. No hay nada que le llame a subir a la gente.

Este es un municipio del Camino. ¿Qué necesidades percibe en la Ruta Jacobea a su paso por el municipio?

El Camino de Santiago vertebra nuestro municipio desde su entrada, en el alto de San Bartolo, hasta la salida, en Pieros. Pasa por el centro de Cacabelos y tiene que ser dinamizador de la economía. Cacabelos tiene un problema y es que desde el año 2015, el gobierno socialista decidió declarar a Cacabelos “municipio laico”. Eso hizo que en las guías del Camino de Santiago que se editaron nuevas, Cacabelos no figure como final e inicio de etapa por esa situación particular que perjudica mucho a la hostelería y la restauración. Y también al atractivo de ver peregrinos que podrían quedarse a mediodía y pasar aquí la tarde, deciden planificar su inicio de etapa en Ponferrada o Camponaraya y llevarlo a Villafranca o a Trabadelo o Vega de Valcarce. Tomaremos las decisiones para retrotraer ese acuerdo. Aquí vemos pasar multitud de peregrinos y vemos que miran pero no paran. Y no paran porque en sus guías no figura como parada.

¿Y en cuanto a la parte material, de inversiones?

Tenemos que proteger el Camino de Santiago desde el desvío de la Nacional 6. La senda que había está totalmente abandonada. Esa zona, por donde esta el Consejo Regulador, está intransitable para los peregrinos. Tienen que irse al asfalto para poder pasar. Pero es que además ese asfalto está abandonado y deteriorado, con muchos baches. Esa es la primera intervención que tendremos que conseguir.

También hay que recuperar la senda en la subida de Pieros pero en los últimos años la ha invadido la maleza y los peregrinos se les puede ver, van por la linde de la carretera.

Además trataremos de hacer atractivo que cuando los peregrinos lleguen a Pieros, puedan desviarse y entrar a la iglesia románica que hay en Pieros, que es una de las iglesias más antiguas que tenemos en esta zona, la iglesia de San Martín de Pieros, que es una joya arquitectónica que tenemos.

Si hablamos del resto de localidades del municipio, ¿qué actuaciones conoce que son necesarias en Quilos, Arborbuena, etcétera?

Una de las motivaciones que me llevan a presentarme con este equipo de trabajo y a motivarles a ellos es el gran interés que tenemos en los pueblos del municipio. En los últimos ocho años, no ha habido una sola inversión en los pueblos. Lo más esperpéntico es que se perdieron subvenciones directas de hasta 1 millón de euros por no presentar a tiempo los proyectos, tanto de la Junta como de la Diputación, algo que en su día ya denunciamos. Sería dinero para esos pueblos.

Si a partir del día 28, los ciudadanos nos dan una mayoría suficiente para gobernar, tenemos el compromiso de hacer un plan de vivienda rural para asentar población. En Quilós, ya tenemos identificado el sitio en el que hacer seis viviendas a través del programa de la Junta. El bien raíl lo tiene la Junta Vecinal, por lo que hace falta gobernar tanto en Cacabelos como en Quilós. En Villabuena hay terrenos para cuatro viviendas y en Pieros hay un lugar en el que podemos hacer dos viviendas, asentar dos familias.

Esta es una de las medidas más importantes para los núcleos de población del municipio y la otra gran idea que tenemos es que todos los caminos rurales de todo el municipio serán asfaltados. Distinguimos entre urbanizados y asfaltados: nos referimos a que no puede ser que ahora, la maquinaria del agricultor vale mucho y cuando van al campo a hacer sus labores están intransitables y están deteriorándose esas maquinarias por no dedicar recursos al asfaltado. Los caminos rurales tienen perfectamente las cajas, son caminos centenarios, no necesitan consolidaciones, necesitan exclusivamente una limpieza, un bacheo y hacer ese asfaltado. Nos comprometemos a ello.

Por mi parte es todo. Solo me queda darle la palabra para que, con toda libertad, les explique a los ciudadanos de Cacabelos por qué deben votar al Partido Popular en las próximas elecciones municipales

Mi petición del voto sería dirigirme a todos los ciudadanos de Cacabelos para pediros un voto prestado al Partido Popular para los próximos cuatro años. Todos somos víctimas del gobierno del PSOE tras ocho años de retroceso sin ningún programa en beneficio de nuestro municipio. Hemos perdido servicios básicos, hemos visto cómo se defendieron intereses particulares renunciado a la defensa de los públicos.

Os pido el voto para poder gobernar. Por la defensa de nuestros niños, jóvenes, mayores y distantes. Por la puesta en valor de nuestro patrimonio, historia, cultura y tradiciones. Por el empleo, la vivienda y la bajada de nuestros impuestos. Y necesitamos vuestro voto para hacer de Cacabelos un lugar para vivir entre todos.

Muchísimas gracias

A vosotros.