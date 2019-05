Adolfo Canedo (PP, Cacabelos): “Apostamos porque vuelva a instalarse la cordura y la legalidad en el Consistorio”

Adolfo Canedo, candidato popular a la Alcaldía de Cacabelos. / EBD

El popular Adolfo Canedo se presenta por cuartas elecciones consecutivas a la Alcaldía de Cacabelos. Con la “ilusión renovada” y una candidatura de personas alejadas hasta esta lista de la política propone para la villa del Cúa una revolución fiscal con la bajada del IBI un 20% a partir del 1 de enero del próximo año, si gobierna. En una entrevista a El Bierzo Digital ha valorado los últimos cuatro años en la oposición cacabelense y sus proyectos para los cuatro años venideros.

Pregunta. Preséntese brevemente.

Respuesta. Llevo en la vida política desde las elecciones de 2007 cuando encabecé la candidatura popular a la Alcaldía de Cacabelos. Entonces sacamos cuatro concejales. Repetí como candidato en las elecciones de 2011 y ganamos con 7 de los 13 ediles de la corporación. En 2015 volví encabezar la candidatura y aunque ganamos no nos dejaron gobernar por el pacto del tripartito del PSOE, Izquierda Unida y Alternativa Ciudadana de Cacabelos. Ahora, vuelvo con la ilusión renovada y una candidatura de gente independiente a la política, con ganas de ganar las elecciones del 26 de mayo y poder formar gobierno.

P. Cómo valoraría los últimos cuatro años de gobierno del tripartito desde la oposición.

R. Han sido cuatro años nefastos para Cacabelos. Cuatro años perdidos. El gobierno tripartito quiso despertar las dos Españas en la villa, el revanchismo, el odio, con sus iniciativas. Impusieron el rodillo con su lema de que siete (ediles) son más que seis y vencieron pero no convencieron. Espero que los ciudadanos hayan tomado buena nota para que no vuelva a repetirse. Me han culpado de judicializar la vida política de Cacabelos cuando han sido ellos. Me han interpuesto más de 26 denuncias. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido llevar a los tribunales los hechos delictivos que han cometido y estamos recogiendo sentencias a nuestro favor. Esta es la situación de la que Cacabelos debe salir. Apostamos porque vuelva a instalarse la cordura y la legalidad en el Consistorio. Tiene que acabarse este gobierno de alegalidad.

P. Cuáles son las líneas generales del programa del PP para recuperar la Alcaldía de Cacabelos.

R. Tenemos un proyecto ilusionante. Uno de los puntos más importantes para nosotros es solucionar el problema acuciante que tiene Cacabelos con el urbanismo. Proponemos volver a llevarlo a información pública, negociarlo calle a calle y barrio a barrio con los vecinos porque queremos que sea el plan de urbanismo que la gente necesita y no el que quieren ciertos políticos sin interés en el municipio.

Nos preocupa mucho la situación del empleo en Cacabelos. Es el municipio de más de 5.000 habitantes de la provincia que tiene la tasa de paro más elevada, según los últimos datos del INEM.

Además, nos preocupa la juventud. Estos cuatro años, los jóvenes de Cacabelos han estado olvidados. Tenemos una ciudad deportiva totalmente abandonada. Y también se han olvidado del mundo rural, aún más grave si tenemos en cuenta que somos un municipio agrícola y prestador de servicios. Volveremos a recuperar el buen ambiente con el Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo y retomaremos el asfaltado de los caminos agrícolas.

Tenemos políticas encaminadas a los mayores, a los jubilados y pensionistas. Haremos la reordenación que Cacabelos necesita, modificando la peatonalización que se ha hecho. Resolveremos de una vez por todas la legalidad del cementerio municipal. Y, tenemos prevista una seria revolución fiscal con una bajada de impuestos a los vehículos, la eliminación de la contribución rústica y a partir del 1 de enero de 2020 si gobernamos reduciremos el IBI un 20%. Es la política más social que podemos hacer. Dejar que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos en vez de en el de los políticos.

P. Dentro de ese programa, ¿destacaría algún gran proyecto por ejecutar en el municipio?

R. Nuestro proyecto estrella es la revolución fiscal que acabo de mencionar. Además tenemos políticas sociales como la bajada de precios en las actividades infantiles y a adultos y bajadas de impuestos. El resto es mantener los servicios básicos de primera calidad que Cacabelos se merece. No vamos a malgastar el dinero de los ciudadanos en obras faraónicas que no se necesitan. El mundo rural está olvidado y tenemos que recuperarlo. Tenemos como ejemplo el recinto ferial que después de 10 u 11 años de su construcción está olvidado. Obras como ésa sirven para hacerse una foto el día que se inauguran.