El central de la Ponferradina asegura que "después de 17 jornadas ya no es una anécdota estar ahí arriba"

Adri Castellano. / SDP

El central de la Ponferradina Adri Castellano compareció este miércoles ante los medios tras la sesión de entrenamiento del equipo para analizar la situación de los blanquiazules después de la victoria ante el Sporting del pasado domingo. El cordobés aseguró que ante el equipo asturiano “se vio la cara real de la Deportiva, que es la que viene mostrando toda la temporada: presionar y arrollar al rival a base de intensidad. El equipo compite en todos los partidos y más en El Toralín, con la ayuda de la afición”.

Desde la cuarta plaza y después de 17 jornadas entre los seis primeros, Adri Castellano considera que “no tenemos ninguna obligación más que la de dar el cien por cien en cada partido y llegar lo más arriba posible. Después de 17 jornadas ya no es una anécdota estar ahí. Tenemos que tener los pies en el suelo porque no somos el Bayern de Munich, pero vamos a intentarlo hasta el final“.

Respecto a su situación personal, el central blanquiazul reconoce que “a todo el mundo le gusta jugar, pero el equipo está rindiendo muy bien y hasta el día de Burgos no me llegó la oportunidad. A nivel personal me encontré cómodo en el campo y estamos para eso, para que cuando el míster lo considere oportuno salir y dar el máximo”. Castellano asume que “es difícil encontrar minutos” en un equipo que está lanzado, “pero cuando te toca jugar también es más fácil adaptarte. En una dinámica buena todo el que entra es capaz de hacer las cosas bien. Hay que esperar las oportunidades y aprovecharlas”.

La Copa del Rey, el 1 de diciembre

En este sentido, la Copa del Rey se presenta como una oportunidad para los jugadores que menos minutos están teniendo en Liga y así se lo toma el central cordobés: “Afrontamos ese partido como los de Liga, porque los que estamos jugando menos tenemos nuestra oportunidad para competir. Vamos a ir a Cáceres a por la victoria y pelear en la Copa hasta donde nos dé”.

Finalmente, el Cacereño-Ponferradina de la primera ronda de la Copa del Rey se disputará el miércoles 1 de diciembre a las 20.30 horas en el estadio Príncipe Felipe. De este modo, la expedición de la Deportiva viajará a Ibiza este fin de semana para jugar el partido de Liga el domingo a las 16.00 horas y el lunes volverá a Madrid, donde quedará concentrado hasta la disputa de la eliminatoria copera.