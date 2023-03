Adri Castellano: "El sábado queremos que la gente esté con nosotros"

Adri Castellano. / QUINITO

Adri Castellano compartió este miércoles en la sala de prensa de El Toralín el llamamiento que la Ponferradina y la Federación de Peñas han hecho para llenar el estadio este sábado ante el Alavés y poner la primera piedra de la remontada hacia la permanencia con una victoria ante el equipo vasco. El lateral cordobés aseguró que "en casa nos tenemos que hacer fuertes con los seis o siete mil que están en el campo cada fin de semana porque esto es por el bien de todos: club, jugadores, afición, ciudad y todos los que rodean a la Ponferradina".

Castellano confía en que el partido realizado ante el Granada sirva para "enganchar a los tres o cuatro que no están enganchados" porque en estos momentos cada jornada "es una final y tenemos que estar preparados y juntos para sacarlo adelante".

También hizo referencia a las críticas recibidas por el equipo, incluso personales en las redes sociales, señalando que "entiendo a la gente que se enfada y nos recrimina porque no nos van las cosas bien, pero lo que no me sienta bien es que digan que vamos andando o que no queremos salvarnos. Nosotros queremos antes que cualquiera que venga al estadio, porque es nuestro trabajo, es de lo que vivimos y un descenso te condiciona el futuro".

En ese sentido, Adri Castellano recalcó que "el equipo desde dentro siempre se ha sentido vivo y nadie ha dado a entender que se va a rendir. Desde el míster hasta el utillero, cualquiera está peleando por salvar la categoría, porque es algo que condiciona a mucha gente, no sólo a los futbolistas. Puede que el partido del otro día dé más el reflejo de que el equipo está vivo, pero siempre lo ha estado".

Centrado ya en el partido ante el Alavés, el futbolista cordobés de la Deportiva tiene claro que "una victoria no es quitar una losa, es impulsarnos para arriba. Lo necesitamos porque para cualquier equipo en nuestra situación una victoria es clave para seguir peleando por el objetivo. El sábado queremos que la gente esté con nosotros, como ha estado siempre en los momentos importantes, y nosotros vamos a pelear para que el partido termine con final feliz".