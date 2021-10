Vuelve la noche más terrorífica del año y los magostos: Magostweens en el Bierzo

Tras dos años en los que las fiestas y las celebraciones han quedado completamente borradas de nuestras vidas, llega este octubre de 2021 con la recuperación de todas aquellas tradiciones que solíamos realizar. El fin de semana del 31 tiene lugar la noche más terrorífica del año, Halloween, Víspera de Todos los Santos. Sin embargo, octubre también es mes de magostos, una fiesta tradicional del Bierzo en la que se asan castañas. En esta agenda te traemos las actividades, eventos y celebraciones relacionadas con Halloween y magostos a la que hemos llamado Magostweens en El Bierzo.

Toral de los Vados

Toral de los Vados presenta su Magostween que se celebrará el domingo 31 de octubre en el municipio y que contará con diversas y “terroríficas” actividades. A las 18.00 horas tendrá lugar el Halloween infantil: “Prepara tu mejor disfraz y recorre con tus amigos las calles del pueblo en busca de los puestos que el Ampa Toral de los Vados ha escondido y en los que brujas, brujos, criaturas y monstruos te darán chuches si los saludas con un “truco o trato” …. Para encontrar los puestos deberás seguir unas pistas que encontrarás colgadas en los tablones de anuncios de Toral y en el Facebook del Ampa el DOMINGO 31 DE OCTUBRE a partir de las 18:00 horas”.

Cacabelos

“El otoño llegó hace unas semanas, pero el inicio oficial de esta estación en el Bierzo lo marcan los tradicionales magostos. Fuego, chambombos y castañas son los elementos imprescindibles”, recuerdan desde el Ayuntamiento de Cacabelos, localidad en la que el viernes, 29 de octubre, a las 20 horas, se celebrará un magosto popular en la plaza Mayor de la villa del Cúa.

Carracedelo

El Museo Munic de Carracedelo realizará talleres con la temática Magostween el viernes 22 (a las 17.00 horas y a las 18.15 horas) y el sábado 23 octubre (a las 12.00 y a las 17.00 horas, este último pase ya está completo). este museo reabre su área educativa fusionando tradiciones: el magosto tradicional de la zona y la divertida fiesta de Halloween.

Se trata de una actividad destinada para niños y niñas de 3 a 11 años con aforo limitado. Las inscripciones, que tienen un precio de 6 euros por participante ene l que se incluye material, podrán realizarse llamando al teléfono 987 62 02 11, enviando un correo electrónico a [email protected] o en el propio museo.

Club Nautico Pantano Bárcena

Los días 30 y 31 de octubre el Club Náutico de Ponferrada se convertirá en una réplica del escenario de la serie de Netflix que arrasa internacionalmente ‘El Juego del Calamar’. Es necesario reservar con antelación. Se trata de una actividad no recomendad para público infantil. El juego tendrá un recorrido de 600 metros entre interiores y exteriores y habrá 9 pases de 45 minutos de 20.00 a 02.00 horas.

La actividad dura 30 minutos y tiene un precio de 8 euros +0.50 gastos de gestión. Los socios del club náutico tienen descuento de 1 euro, se devolverá en taquilla, en el momento de presentar la entrada. Imprescindible entregar el carné de socio.

Es necesario estar mínimo 15 minutos antes del inicio y enseñar la entrada (no es necesario imprimirlas), mascarilla obligatoria durante todo el recorrido. No se reembolsa el dinero de las entradas si por cualquier causa no se puede acudir al evento. Se reserva el derecho de admisión. Comprar la entrada supone aceptar las bases del juego. Se ruega desconectar cualquier tipo de aparato electrónico y silenciar las alarmas de los relojes y los teléfonos móviles.

Para cualquier duda o consulta: 697 354 082 (De 9 a 21.00h) Teléfono o Whatsapp o e-mail estudiodeactorestatyanagala[email protected]

