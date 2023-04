¿Qué hacer en el Bierzo del 28 de abril al 1 de mayo?

Festa do Maio en Villafranca del Bierzo. / C. Sánchez

Las fiestas populares en honor a San José Obrero del barrio de Cuatrovientos volverán a congregar a miles de personas en sus calles. La animación está garantizada con un programa, preparado por la asociación Matagal, que incluye orquestas, carreras ciclistas, charangas, gaiteros y, por supuesto, procesión del santo.

Por su parte, son muchas las actividades preparadas en Villafranca por los Maios.

A parte, en otras zonas de la ciudad y otros pueblos del Bierzo también hay mucho que hacer, ver y disfrutar. Serán cuatro días de ocio (el lunes, Primero de Mayo, es festivo nacional) en los que el buen tiempo va a acompañar.

También tenemos una propuesta deliciosa en Astorga, el programa de actividades del Salón MasQueso.

Viernes, 28 de abril

La Casa de la cultura de Ponferrada acogerá la representación El faldón de la locura, de la compañía La Pícara Locuela.

En Ponferrada, Egeria actúa en La Térmica Cultural y en la sala Río Selmo habrá dos sesiones (viernes y sábado) a cargo de la Muestra de Teatro Universitario.

Sábado, 29 de abril

Este sábado, será la 101 Peregrinos, una de las carreras de montaña con más volumen de participantes en el Bierzo.

Además de en Cuatrovientos, también hay fiestas en Santa Cruz del Sil. Por el Bierzo Alto rodarán también quienes se acercan a la concentración de coches clásicos que se organiza en San Facundo y sobre dos ruedas, los participantes del Memorial Emilio Fernández de ciclismo juvenil.

En Camponaraya, se disputa el Trofeo de Halterofilia y, en Villafranca, Amador Santín presenta su poemario Aurora. Después, por la noche, actuará el dúo Caamaño Ameixeiras.

La música de The Soulers llenará La Térmica Cultural mientras que Paco Damas actuará en Cacabelos. De vuelta en Ponferrada, hay música en el Morticia, actúan Sugus y We Care Less. En la sala La Vaca, hay un concierto de Metal Trío.

Domingo, 30 de abril

La compañía Mar Rojo presentará un espectáculo en La Térmica Cultural mientras en el teatro de Bembibre se representará Cinco días sin honorato. En la sala La Vaca, actuará Marisa Valle Roso.

Esta jornada, la Ponferradina continúa su sufrida lucha por la permanencia en Oviedo, a las 16:15 horas.

Lunes, Primero de Mayo

La jornada del Primero de Mayo tendrá sus habituales epicentros en el Bierzo: en Ponferrada, la manifestación de los sindicatos partirá a las 11 horas y en Villafranca y Cuatrovientos se desarrollarán los programas de actividades de, respectivamente, Los Maios y las fiestas en honor a San José Obrero.