Mi agradecimiento a todo el personal del Hospital del Bierzo, y en especial al Servicio de Medicina Interna ( PLANTA 1 A y B) y Servicio de Urgencias.

Cuando estás acostumbrada a ir al hospital porque es donde trabajas, donde pasas más tiempo incluso que en tu propia casa y compartes tu vida con tus compañeros, se convierte en tu hogar, lo ves, de lo más normal, porque es tu casa.

Cada día te pones tú uniforme, que es tu armadura , el que te da la fuerza y el que te hace la coraza, para afrontar el día a día, para cuidar a los demás, para animarlos y alentarlos.

Pero el día que entras por la puerta no para ponerte tu armadura, si no para ponerte un pijama de rayas, la cosa cambia, te sientes frágil, perdida, asustada, te adelantas a los acontecimientos antes de que sucedan porque ya sabes lo que va a pasar y el miedo se apodera de ti…

pero en ese momento te encuentras con unos profesionales que te miman, que te cuidan , que te dan fuerza y ánimo, que hacen que no te caigas y si te caes te ayudan a levantarte una y otra vez, con una sonrisa a pesar de los problemas que ellos tienen, del exceso y sobrecarga de trabajo, del miedo que están pasando por ellos y por sus familias.

Cómo agradecer lo que sentido en estos días de compañeros que conocía y de otros que no conocía, sean desvivido por mí, alentándome, animándome, ayudándome , poniendo su mano en mi mano, incluso más…….

sacándome una sonrisa cada mañana y tranquilizándome cada noche para que me durmiera con ” un todo saldrá bien”.

Estaré eternamente agradecida, y no hay palabras que puedan expresar la gratitud que siento, a cada uno de vosotros, gracias, gracias por tanto. Os quiero.

Ana María San Miguel.