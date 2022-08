Agradecimiento

El martes 22 de julio de 2022 se despidieron las monjas del Hospital de la Reina. Las tres últimas Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Toñi, Antonia y Gertrudis, se dirigen hacia un nuevo destino. Nos dejan después de setena y ocho años dedicados a servir a la ciudadanía ponferradina, especialmente a personas enfermas y operadas en la institución sanitaria que fue fundada en 1498 por la Reina Isabel. Muchas gracias por tantas horas de trabajo y oración. Que Dios os bendiga. Os echaremos de menos.

Vinisteis en tiempos recios, como diría Santa Teresa de Jesús. En aquel momento tocaba levantar España, después de la guerra civil. Ahora os vais precisamente en otro momento en el que volvemos a estar en tiempos recios, ya sea por las pandemias o por los delirios de grandeza de algunos líderes mundiales. Como pone en vuestro mensaje: “Hasta luego y para siempre en el corazón”.

El personal (mi padre) de la Minero (MSP-Minero Siderúrgica de Ponferrada) y sus descendientes, teníamos determinadas asistencias en tan antiguo sanatorio. Cuando era pequeño padecía frecuentes faringitis. Me llevaron allí para que me pusieran una inyección de penicilina, supongo. Qué impresión tan grande me causó la primera vez que entré en el anterior edificio. Recuerdo los techos altos, la espléndida caldera de carbón y el portentoso Cristo que presidía el recibidor: imponente, sentado, vestido de rojo, sobre un pedestal. Lo que mejor se me quedó grabado fue el nombre de madre Marcelina, porque me trataba de maravilla cada vez que volvía para que me pincharan. En el desaparecido Cementerio del Carmen nos gustaba visitar el esmerado panteón, que las religiosas de tan augusta clínica, tenían cerca de la base de la espadaña de la ermita. Cada Jueves Santo rezábamos en familia ante el primoroso monumento de la excelente capilla de tan venerable centro de salud. “Hay que recorrer siete” –decía mi madre-.

Parece que al hacerte mayor tienes que resignarte y asimilar la pérdida de emociones entrañables, tanto de personas como de cosas que te inspiraron sentimientos de cariño, o formaron parte de tu memoria. Mi Ponferrada será un poco más pobre sin vosotras. Buena suerte en vuestro nuevo camino.

Gregorio Esteban Lobato. Ponferrada, 24 de julio de 2022