Los agricultores bercianos urgen al Gobierno financiación para la modernización del Canal Bajo del Bierzo

Canal Bajo del Bierzo. / QUINITO

El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, y el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), Daniel Franco, mostraron este jueves su preocupación por la situación del proyecto de modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo ante la falta de financiación para su desarrollo por parte del Seiasa. Según explicaron ambos, el proyecto del Itacyl está hecho y presentado, pero faltan los fondos para llevarlo a cabo antes de 2026, cuando finaliza el plazo para ello.

"Estamos ante el último tren y no podemos perderlo", afirmó Franco, que recordó que "ya perdimos otro hace muchos años y eso nos está obligando a competir en inferioridad de condiciones con otras zonas. Los tiempos están acortándose muchísimo y si el año pasado ya se veía difícil llegar a 2026, ahora no vemos luz al final del túnel". La solución, insistió el presidente de los agricultores bercianos, "es tan fácil como poner dinero encima de la mesa".

En el mismo sentido, Raúl Valcarce aseguró que "estamos enfadados y cansados de promesas que no acaban de llegar y no podemos perder esta oportunidad histórica. Es necesaria una solución urgente" para realizar la inversión de 42 millones de euros "ya sea aumentando el capital social de Seiasa o con los famosos Fondos de Recuperación y Resiliencia".

Parque agroalimentario y sistemas antiheladas

Por otro lado, Daniel Franco se refirió tanto al proyecto del parque agroalimentario como a las ayudas para los sistemas antiheladas, dos asuntos que, a su juicio van de la mano: "El parque agroalimentario es importante, pero no podemos empezar la casa por el tejado. De poco sirve tener el parque cuando lo que necesitamos es asentar la producción, y para eso necesitamos buenos sistemas antiheladas y antigranizo".

Al respecto, Franco recordó que únicamente hay dos solicitudes para las ayudas que la Junta de Castilla y León concede para la instalación de torres antiheladas debido a que las bases de las mismas no han tenido en cuenta la configuración de las plantaciones en el Bierzo: "Es la crónica de una muerte anunciada. En su día ya dijimos que no era lo que el Bierzo necesitaba porque no se ajusta a las necesidades del territorio. Los agricultores tienen que agruparse para sumar como mínimo cuatro hectáreas de plantaciones continuas, pero el que conoce algo del Bierzo sabe que eso no existe".

El presidente de ABA lamentó que la Junta no tuviera en cuenta las alegaciones que presentaron en su día al proyecto, pero aseguró que "seguiremos peleando con la Administración para explicárselo. Somos el único sector que no ha bajado los brazos en la comarca y el que piense que la agricultura no funciona en el Bierzo está equivocado. Tienen que apostar por ello".