Agricultura aportará 300.000 euros para un proyecto piloto antiheladas en los frutales del Bierzo

Restos de una quema de pacas de paja para combatir las heladas en una finca de frutales del Bierzo / EBD

El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, anunció este martes en Carracedelo que la próxima primavera se iniciará un plan piloto de lucha antiheladas en los frutales del Bierzo, una iniciativa a la que la Junta destinará 300.000 euros en el primer año y en la que los productores aportarán en torno a 240 euros por hectárea en un periodo de entre 10 y 15 años.

Dueñas explicó que el plan se llevará a cabo durante dos o tres años para valorar cuál es el sistema más efectivo y, a partir de ahí, lanzarlos a nivel comercial.

El presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, Daniel Franco, valoró “muy positivamente” esta actuación “tan demandada” por los fruticultores bercianos desde hace años, señalando que la próxima semana “nos sentaremos a valorar en qué zonas se pueden poner en función de la superficie de los cultivos”.

Franco confió en que esta iniciativa “vaya mucho más allá de esta campaña, porque de inicio no va a cubrir las 30 solicitudes que ya tenemos ni tampoco todas las necesidades”. En este sentido, explicó que la idea es comenzar por las parcelas más grandes para continuar con las más pequeñas, aunque también cabe la posibilidad de unir parcelas para alcanzar la superficie mínima que requieren las torres antiheladas.

Parque agroalimentario

Por otro lado, Gerardo Dueñas también hizo referencia al proyecto del parque agroalimentario del Bierzo, recordando que en la última Comisión de Agricultura de la Junta “se debatió y parece que que, al menos por el momento, mayoritariamente no hay interés por parte de la Junta para desarrollarlo. Terreno existe de sobra para hacerlo, pero lo importante es que existan empresas interesadas para focalizarse en un parque. Hoy la mayor parte del tejido industrial está cerca de la producción y no sé hasta qué punto sería interesante diseñar un plan si no hay empresas interesadas”.