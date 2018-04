Agroalimentación, minería, logística, turismo y maquinaria eléctrica, pilares para el futuro del Bierzo

QUINITO

El futuro del Bierzo está en la agroalimentación de calidad, en la minería, principalmente en la de la pizarra pero también en la del carbón -con la creación de una reserva estratégica nacional-, la logística -Cylog Ponferrada y plataforma bimodal en Toral de los Vados-, el turismo -Camino de Santiago, RBALE, patrimonio natural y cultural- y actividades industriales como la fabricación de maquinaria eléctrica (aerogeneradores LM). Pero para la mejor explotación de sus recursos y oportunidades, la comarca necesita la construcción de la A-76 (Ponferrada-Orense) y la mejora de las conexiones por carretera entre Ponferrada y Villablino y entre los valles mineros de la comarca y de fuera de ella, desde Toreno a Aguilar de Campoó (Palencia), junto a la modernización de las conexiones ferroviarias, especialmente en el eje León-Astorga-Ponferrada-Galicia. Así se pone de manifiesto en la obra ‘Diagnóstico de la Provincia de León’, un libro colectivo y pluridisciplinar en el que han participado 27 autores procedentes del ámbito académico y profesional, quienes a lo largo de 19 capítulos realizan un análisis de la evolución y la situación actual de la economía, la sociedad y el territorio de la provincia leonesa.

Coordinada por José Luis Placer, Lorenzo López Trigal y Roberto Escudero, la publicación trata de conmemorar en cierto modo el 50 aniversario del ‘Ensayo de diagnóstico económico de la provincia de León’ publicado en 1967 por la Diputación Provincial y la Sociedad Estudios para el Desarrollo Económico y Social (SEDES). Desde entonces no se había hecho un diagnóstico tan completo de la provincia como el recientemente presentado por la ULE. ‘Diagnóstico de la Provincia de León’ está estructurado en tres grandes bloques temáticos: Territorio y Medio Ambiente, Dinámicas Económicas y Demográficas y Sectores Económicos, explica Placer. A lo largo de sus páginas hay una relación de los principales problemas del espacio provincial y se entresacan las prioridades de actuación en los distintos campos y sectores económicos, sociales, territoriales y ambientales. Los coordinadores subrayan que restan para otra ocasión abordar otros campos y temáticas no tratados en este volumen como fueran la formación universitaria y profesional, la capacidad de absorción tecnológica por parte de las empresas y la mejora de la productividad, la innovación empresarial y el emprendimiento. “Con el precedente de SEDES 1967, hemos avanzado y ahora presentamos una radiografía analítica de la economía, del territorio leonés y de la sociedad, donde podemos decir que estamos en una nueva etapa de reconstitución”, apostilla López Trigal, quien ha reconocido que el libro se ha realizado con un gran “esfuerzo colectivo”.

Agroalimentación

En materia agrícola, el libro cataloga al Bierzo como una de las dos mejores zonas agrícolas de la provincia -junto a las terrazas fluviales de los valles de la meseta-, con sus cursos de agua regularizados, si bien destaca la necesidad de mejorar los regadíos. También se refiere a la “ventaja competitiva” con la que cuenta el Bierzo por la diversificación de la oferta de sus productos agrarios, “que tiende a aprovechar las oportunidades en nichos de mercados con fuerte potencial para producciones de alta calidad y muy diferenciadas”, destacando sus denominaciones de origen, si bien echa en falta una mayor industria de transformación. Sobre el sector vinícola, el estudio recoge que se produce menos vino pero de mejor calidad y que la DO Bierzo es una de las señas distintivas de la provincia y un motor para la exportación.

En cuanto a la producción ecológica, el documento se hace eco “de la actual demanda de una mayor calidad y confiabilidad de los productos” y del “nuevo rumbo adoptado por la PAC con la inclusión del ‘componente verde’ (greening)”, viendo en ello una oportunidad de futuro para el campo. En la zona de los Ancares se contempla la ganadería como una actividad de futuro, al igual que, para todo el Bierzo, la apicultura.

Minería: pizarra, carbón y hierro

Entre las conclusiones del estudio, figura la necesidad, no solo para el Bierzo sino para toda la provincia, de potenciar, “bajo criterios de sostenibilidad y compatibilidad con el medio ambiente”, la puesta en valor de “los importantes recursos” de carbón, pizarra, roca ornamental y otros recursos minerales como el hierro, “en cuya explotación la provincia ha acreditado una gran eficiencia gestora”.

La pizarra parte en este trabajo de la ULE como el mineral con más posibilidades, tanto para el Bierzo como para la Cabrera, donde se encuentra el mayor número de explotaciones -parte de la Cabrera depende administrativamente del Bierzo-. Así, se resalta que España dispone de los mejores yacimientos en cuanto a calidad de pizarras y que el 90% de la producción mundial sale de nuestro país, y que de ese porcentaje el 30% procede de la provincia de León, con 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos en este sector, para el que los expertos proponen “cierta restructuración empresarial” y la creación “de grupos más fuertes, tecnificados y con mejores redes comerciales”.

Sobre el carbón, y a pesar de su declive, el diagnóstico de la ULE vislumbra todavía cierto futuro, si bien para ello considera imprescindible conseguir “que los yacimientos de carbón provincial formen parte de una reserva estratégica”, eso sí, asegurando la restauración de cielos abiertos. No obstante, en materia energética también se alude a la necesaria implantación de las energías renovables y al desarrollo de métodos más sostenibles para el aprovechamiento del agua, junto al aprovechamiento sostenible de la biomasa para la generación de electricidad.

En cuanto a la investigación también relacionada con la energía, se valora positivamente a la Ciuden y sus investigaciones en la captura y almacenamiento de CO2, proponiendo que su planta de Cubillos se abra al estudio de la biomasa. También, en líneas generales, se incide en la investigación del grafeno como una oportunidad de futuro.

Abundando sobre los recursos mineros, se propone la explotación de nuevos yacimientos de minería metálica, como el hierro. El documento pone de manifiesto que el área Ponferrada-Astorga dispone de las mayores reservas nacionales de hierro (250 Mton), recordando que en el siglo pasado hubo tres grandes explotaciones (cotos Wagner, Vivaldi y San Bernando), de las que se extrajeron alrededor de 11 Mton entre 1952 y 1982. La paulatina caída de los precios del metal y algunos problemas con las técnicas metalúrgicas, por los elevados contenidos en fósforo y carbonato, provocaron el cierre de las explotaciones aunque los depósitos mantienen gran parte de sus reservas sin explotar. El estudio matiza que desde el año 2004 hasta la actualidad, los precios del mineral de hierro se han fortalecido (aunque con cierto vaivenes), de tal forma que “hoy en día puede ser muy interesante la reactivación de esta minería en León”, sobre todo teniendo en cuenta “la existencia de una siderurgia integral en Asturias, la evolución de las técnicas metalúrgicas y finalmente el precio del mineral”.

El plomo-cinc es otro de los minerales contemplado en el estudio, que recuerda la mina Rubiales, en el límite del Bierzo con Lugo, explotada entre 1976 y 1992,y la mina Antonina en Toral de los Vados.

Logística e industria

La ubicación estratégica del Bierzo en el noroeste español no pasa inadvertida para el informe liderado por la universidad, que destaca la entrada de Ponferrada en la red Cylog y la conveniencia de finalizar la plataforma intermodal de Toral de los Vados. La necesaria mejora de las conexiones con los puertos gallegos y con Algeciras (el primer puerto español) también se menciona como prioridad. Junto a ello, se considera que tanto León como Ponferrada están en situación de posicionarse “como centros logísticos de primer orden en el noroeste español”, reforzando además “los vínculos entre espacios productivos y logística”, siendo necesario potenciar su conectividad con el corredor atlántico.

Industrialmente y a nivel provincial, se propone favorecer aquellas actividades “cuya configuración y dinamismo revela un mayor potencial de generación de valor y de forma especial las que presentan un mayor intensidad en conocimiento como el grupo TIC, el sector químico farmacéutico y las eólicas”. De hecho, la actividad de LM, la fabricación de aerogeneradores, se considera uno de los pilares para el desarrollo económico del Bierzo, sobre todo si se tiene en cuenta que, según los datos de 2015 -los últimos que toma como referencia el estudio- LM Wind Power Spain, con sede en Ponferrada, fue ese año la cuarta empresa de la provincia en facturación.

En cuanto al sector TIC, cada vez con mayor importancia, si bien es cierto que la ciudad de León y su alfoz acoge el 70% de las empresas del sector en la provincia, también lo es que el Bierzo hace lo propio con un nada desdeñable 22,5%.

En cuanto al suelo industrial, los expertos reclaman un mayor apoyo, con medidas públicas, a la expansión y calidad de su oferta. Solo en el Bierzo se contabilizan 19 polígonos industriales, entre públicos y privados, pequeños y grandes. Así el de mayor extensión es el del Bayo, en sus fases I, II y III -Cubillos del Sil-, con un total de 135,4 hectáreas, seguido del de el Bierzo Alto -Bembibre. con 66, y La Llanada -Ponferrada-, con 61,9. Los más pequeños son el de La Barca, con 1,2 hectáreas, y Montearenas, con 1,5, ambos en Ponferrada, seguidos del de Almázcara, con dos.

Entre los problemas del suelo industrial se cita la “atrofia” del tejido empresarial en zonas rurales y de montaña, el deterioro de la calidad de las infraestructuras industriales y los altos precios. Por el contrario, se consideran “fortalezas” la existencia del campus de Ponferrada como centro de investigación ligado al tejido productivo y el amplio peso de los ayuntamientos en la promoción de suelo industrial.

Turismo y comercio

Las conclusiones del diagnóstico de la provincia en materia de turismo apuntan a una línea en la que ya se está trabajando, el aprovechamiento de la variedad y la singularidad del patrimonio histórico, arquitectónico, etnográfico y cultural, así como de la calidad de la gastronomía, si bien inciden en que hacen falta esfuerzos mayores por parte de las administraciones públicas, incluso para la promoción del primer recurso turístico, el Camino de Santiago. En el Bierzo, además, se hace hincapié en las posibilidades del incipiente enoturismo. El informe apunta asimismo a la necesidad de convertir la provincia y sus comarcas en destino final y no de paso, y en una mayor promoción internacional, especialmente a través de las posibilidades abiertas por la tecnología digital. Por otro lado, entiende que no se está aprovechando el medio natural, considerando que el apoyo de las administraciones a parajes como la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE) es muy deficiente, y que la amplia oferta de turismo rural no va acompañada de una oferta adecuada de actividades y ocio.

En materia de comercio se apuesta por la revitalización del comercio minorista especializado frente a las grandes superficies y a la valoración de la centralidad comercial de los cascos urbanos, así como por la artesanía.

Población y territorio

La despoblación, el éxodo del medio rural hacia las grandes ciudades y la inmigración ocupan un lugar destacado en el diagnóstico, que ofrece como alternativa una política de absorción de segmentos de población activa de la provincia, en edades adulta y joven bien formada, acompañada de una política integrada entre las administraciones a favor de la familia y la natalidad. Además, los expertos consideran la inmigración como un posible refuerzo a la pirámide de población -en el Bierzo con un crecimiento vegetativo negativo-. De hecho, considera el elevado stock de vivienda subutilizada o en desuso en el medio rural y la existencia de núcleos de población en estado de abandono o semiabandono como elementos susceptibles “de integrar una política de atracción y asentamiento de población foránea”.

En aquellos espacios rurales en los que la emigración, la crisis de la minería y el fracaso de los planes de reindustrialización han tenido efectos depresivos, apunta a “la puesta en valor de los recursos endógenos existentes mediante la creación de pequeñas empresas y microiniciativas industriales y de servicios con el propósito de fijar población mediante la creación de empleo”. También en el medio rural se refiere a los grupos de acción local -Asodebi en el Bierzo- de los que considera que deben recibir un mayor fomento y apoyo como gestores de desarrollo.

Por último, en las conclusiones del documento se alude a la reorganización territorial y a un nuevo mapa administrativo municipal, liderado por los gobiernos nacional y autonómico, por medio de la fusión y la agrupación de municipios. No en vano, el catedrático Lorenzo López Trigal pronostica que, de no aplicar soluciones drásticas a la despoblación, en un plazo de veinte años “quedarán despoblados el cincuenta por ciento de los pueblos de León”.