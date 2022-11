Bembibre reduce la “tasa Bárcena” para paliar la subida del agua, que alcanzará el 10%

Ayuntamiento de Bembibre. / QUINITO

El equipo de Gobierno de Bembibre ha emitido un comunicado este miércoles en el que vincula la subida de un 9,9 por ciento del recibo del agua a la inflación. Esto estaría debido a que dicha actualización de precios, con el mes de septiembre con referencia “ viene estipulada en el contrato de privatización del agua que se firmó en el año 2004 y no es algo que se pueda ni discutir ni eliminar, es un concepto que se escapa de los colores políticos y que no da opción a su eliminación porque es una cláusula firmada en un contrato que no queda más remedio que cumplir”.

Los socialistas reivindican que la tasa de traída de Bárcena se ha reducido un 50 por ciento respecto a 2019, lo que respondería a una promesa electoral de Silvia Cao.

“Para paliar esta subida y ayudar a reducir en lo máximo posible la carga impositiva de nuestra ciudadanía” se habría reducido esa tasa, “el único concepto de la factura que se puede modificar por parte del Ayuntamiento. El resto es imposición de un contrato en vigor que hay que respetar”, aseguran los socialistas.

Desde el equipo de Gobierno han remarcado la “coherencia” del concejal de Ciudadanos, Sigifredo Benavides, en referencia al voto en contra del Partido Popular: “cuando gobernamos, llamamos actualización al IPC más un punto recogido en el contrato y cuando somos oposición nos conviene más llamarlo subida. Cuando gobernamos lo votamos a favor y cuando somos oposición lo votamos en contra. Hay que ser coherentes y reconocer que, efectivamente es una actualización, que viene impuesta por un contrato”, habría afirmado el concejal naranja.