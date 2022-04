Agus Medina: "Hay que conseguir los seis puntos en estos dos partidos"

Agus Medina, durante el entrenamiento de este miércoles en el Anexo. / QUINITO

La Ponferradina afronta dos partidos seguidos en casa ante Cartagena y Burgos en los que se pondrán en juego buena parte de sus opciones de seguir peleando por el playoff de ascenso a Primera. Así lo expresó el centrocampista Agus Medina este miércoles, que dejó claro que el objetivo es "conseguir los seis puntos en estos dos partidos. Ya lo conseguimos a principio de temporada cuando jugamos dos seguidos en casa y ahora llevamos dos seguidos ganando. Ganar llama a ganar y no queda otra que hacerlo de la forma que sea".

El catalán afirmó que ha vuelto "con muchas ganas" tras la lesión, ya que "verlo desde fuera te jode, porque quieres ayudar al equipo. Se sufre más que dentro del campo. El equipo también está con ganas después de la victoria del otro día, que nos ha dado vida". Respecto al encuentro de Fuenlabrada, Agus Medina reconoció que fue "un partido loquísimo y ganarlo sienta de puta madre. Remontar un 2-0 en diez minutos con un gol en el último después de siete de descuento, ya me dirás".

Pensando ya en el partido de este domingo ante el Cartagena, el centrocampista blanquiazul advirtió de que "será difícil a nivel de juego, porque es un equipo que quiere tener el balón y hace buen fútbol. Vamos a tener que usar nuestras armas, nuestra gente y nuestro campo para ganar".

Una victoria que se antoja imprescindible para continuar al acecho del Real Oviedo, que ocupa la última de las posiciones de playoff: "La situación se va a dar y tenemos que estar preparados para lo que venga. Quedan cinco partidos y ellos también tienen partidos contra equipos que se la juegan. Tenemos que estar ahí por si se da la posibilidad de dar el salto". Para ello, Agus tiene claro que "tenemos que centrarnos en ganar, porque si no ganas da igual lo que hagan los demás".

Evolución en el juego

Por otro lado, como eje sobre el que pivota el juego de la Ponferradina, Agus Medina analizó el cambio de estilo que ha experimentado el equipo a lo largo de esta temporada, señalando que no es tanto un cambio como una evolución: "Al principio éramos todos nuevos y te centrabas más en defender, que no nos hicieran daño. A partir de ahí hemos crecido mucho con balón porque también nos conocemos más. Al principio hacíamos más daño con transiciones, pero con el balón tampoco nos sentimos tan mal. Tener el balón permite que te canses menos y que el rival te ataque menos".

El jugador blanquiazul también puso de relieve la importancia de Sergi Enrich en los esquemas de la Deportiva: "Es un luchador y en este equipo no se permite que uno no corra. La presión empieza en el delantero y llega hasta el portero, y eso es algo que nos da tanto Sergi como Edu y Yuri. Sergi también ha vuelto con ganas después de la lesión para acabar de la mejor manera posible la temporada".