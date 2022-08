Aislamiento ferroviario del Bierzo

Asistimos nuevamente al habitual “traspaso de patata caliente” entre PSOE y PP. Da igual cuando se lea esta nota, da igual también que sea el PSOE o el PP el que gobierne, siempre pierde el Bierzo. El PP en su gobierno, con Álvarez Cascos al frente del Ministerio, nos dejó sin AVE para favorecer a otras regiones con el paso del AVE, regiones en las que el peso electoral les era más interesante; el PSOE con Zapatero: estudio de impacto y lanzadera, que no llegó nunca. Posteriormente, más de lo mismo, alternándose PP y PSOE en promesas e incumplimiento de las mismas, ampliables dichas promesas a muchos otros ministerios.

Lo que nos queda a los bercianos es un aislamiento ferroviario, con estructuras decimonónicas y condenándonos al ostracismo en comunicaciones ferroviarias tanto de pasajeros como de mercancías. El túnel del lazo, que adolece de una imprescindible actualización a una infraestructura ferroviaria del siglo XXI, sigue sin ningún viso de acometerse y sólo sale a colación, por parte de PP y PSOE, cuando aparecen en el horizonte las elecciones.

Es la condena que nos queda a los bercianos. Mientras en León los mismos partidos políticos, PP y PSOE-PSOE y PP consiguen que su voz se oiga y obtienen mejoras para León en sus conexiones e inversiones ferroviarias por parte del Plan Ferroviario con fondos de la UE, al Bierzo no llegan, lastrados por pertenecer a la misma provincia y entender que en el “reparto” entra el Bierzo, aunque no nos favorezca en los más mínimo.

Ese “reparto” habitual, en el que no se atiende a las necesidades, sino a los territorios, lastra al Bierzo de inversiones. Poco saben en Madrid o Bruselas, que ese habitual reparto por territorios, por provincias, nunca favorece al Bierzo, pero los culpables de que no lo sepan no son de León, de Valladolid, de Madrid o de Bruselas, son bercianos que no son capaces de hacer valer los intereses de su tierra, no son capaces de hacer valer los intereses de las personas que los eligen y tampoco son capaces de defender sus derechos. Da igual que gobierne el PSOE que el PP, está demostrado hasta la saciedad, solamente los que tenemos como único objetivo el beneficio del Bierzo podemos conseguir salir de esta situación, de este partido de tenis fatídico, de toma y daca entre PP y PSOE, en el que perdemos todos los juegos, todos los sets, todos los partidos y todas las competiciones.

Coalición por el Bierzo