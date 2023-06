‘Al rojo vivo’, el programa de La Sexta, se hace eco del caso de Raquel Díaz

‘Al rojo vivo’ se hace eco del caso de Raquel Díaz. / lasexta.com

El programa ‘Al rojo vivo’ que presenta Antonio García Ferreras en La Sexta se ha hecho eco del caso de Raquel Díaz y Pedro Muñoz. Este martes, un reportaje realizado por esta cadena de televisión exponía el caso a toda España y mostraba un vídeo de cómo Díaz pide “que se haga justicia de una vez”.

Además, un equipo del programa se trasladó hasta el Bierzo para hablar con Pedro Muñoz, el exmarido de Díaz y presunto agresor. El reportaje muestra también cómo una periodista le pregunta a Muñoz sobre el caso, a lo que este le responde que “no va a dar declaraciones” ya que “en 3 años no he dicho nada, no voy a hacerlo ahora”.

Cabe destacar que este mismo martes salía a la luz que la Fiscalía pedirá 18 años y 9 meses de prisión para Pedro Muñoz por cinco delitos contra Raquel Díaz, entre los que se encuentran los de lesiones agravadas, violencia habitual, malos tratos, amenazas e injurias, así como 1.120.000 euros de indemnización por la situación en la que ha quedado la abogada tras los hechos acontecidos en mayo de 2020 en Toreno. El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de León, todavía está pendiente de fecha.

Para acceder a un fragmento del reportaje puedes hacer clic aquí.