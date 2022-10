José Gomes. / QUINITO

José Gomes resumió la derrota de la Ponferradina en Mendizorroza destacando que “hemos salido a jugar con la tranquilidad que necesitamos, hemos tenido el control del partido en muchos momentos, pero nos falta contundencia y agresividad en los duelos defensivos. Mis jugadores lo han hecho bien al atraer a sus jugadores a nuestro campo, pero ha faltado buscar el espacio que existía entre su defensa y su portería. Teníamos el balón, pero casi siempre circulando entre los centrales y los centrocampistas, pocas veces llegó a los de arriba”.

Lo que menos gustó al técnico portugués fue que su equipo se entregara tras el tercer gol del Alavés: “El tercer gol no es sólo el tercer gol, fue una bomba en nuestra dinámica, que era buena, y todo se rompió. No se pueden bajar los brazos por ese gol, quedaba tiempo y si hubiéramos marcado el partido seguiría vivo. Eso no me ha gustado. Estamos en el campo representando a nuestra gente de Ponferrada, que es gente trabajadora y humilde, y a ese nivel no podemos fallar. Nuestra gente tiene que identificarse con nuestro juego y por eso no estoy contento con lo que se vio después del tercer gol, quería ver más energía”.

Preguntado por las cosas buenas que hizo la Ponferradina en Vitoria, José Gomes fue claro al respecto: “Incluso en esos primeros 30 minutos hemos tenido cosas buenas, aunque quedan tapadas por los dos goles recibidos. Pero lo que hemos hecho bien no sirve, porque no estamos aquí para dar espectáculo, estamos para ganar y para llegar a los objetivos que el club quiere. Mi tarea es intervenir con mis jugadores y buscar esa agresividad que nos falta en defensa. Hay que ser más duros y que el trabajo ofensivo del contrario sea más difícil. No vale con atacar bien, hay que defender también, porque siempre es más complicado atacar cuando vas perdiendo y hoy en el minuto diez ya perdíamos”.