El técnico blanquiazul reconoció que "en otros partidos hemos merecido más ganar y no lo hicimos"

José Gomes. / QUINITO

José Gomes fue muy claro en su comparecencia ante los medios tras la victoria en el Carlos Belmonte, asegurando que "Tengo un problema y es que no consigo mentir, y hoy la verdad es que si en los primeros 15 o 30 minutos fuéramos perdiendo 3-0 no podríamos decir nada. Luego hemos cambiado a Derik para el centro y mejoramos un poco. En el segundo tiempo estuvimos mejor, equilibramos el partido y empezamos a apretar arriba. Al final hemos ganado, el fútbol es así, en otros partidos merecimos hacerlo más y no lo conseguimos".

Gomes dio valor al juego del Albacete, que consiguió anular a la Deportiva durante buena parte del encuentro: "Hay que ver contra quién hemos jugado y lo bien que lo han hecho y lo están haciendo esta temporada, por eso sufrimos también. Felicito al Albacete y a su afición por la temporada y seguro que van a ganar muchos partidos así".

Por último, el técnico de la Ponferradina reconoció que la expulsión de Riki marcó el devenir del partido, aunque su equipo ya había dado un paso adelante antes de esa tarjeta roja: "Antes de la expulsión ya estábamos compitiendo y el partido estaba bonito, habíamos mejorado después de ese cambio táctico, pero es cierto que tras la expulsión tuvimos más espacio para circular el balón y ha sido más difícil para el Albacete".