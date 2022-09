José Gomes, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

José Gomes compareció este viernes ante los medios en la previa del Albacete-Ponferradina que se juega este domingo en el Carlos Belmonte y confirmó que Yuri volverá a la convocatoria para este partido, mientras que Agus Medina será la única baja de los blanquiazules en Albacete.

Gomes aseguró que el equipo ha realizado "una buena semana de trabajo, pero eso es un valor relativo, porque lo importante es lo que hagamos en el campo. Estamos preparados y ahora vamos a ver cómo sale. Los jugadores tienen claro lo que tienen que hacer".

El téncico portugués deslizó que puede haber cambios en la alineación respecto a los últimos partidos, después de probar durante la semana con Amo y Lukaku en defensa y Derik y Hugo Vallejo en las bandas, reconociendo que "nos está faltando rendimiento en los partidos".

En cuanto al modelo de juego, Gomes insistió en que "he sentido que a los jugadores les gusta esta propuesta y hemos tenido minutos que han dejado claro que cuando lo hacen bien es una maravilla, pero eso no sirve si no se gana. Cuando se pierde se cuestiona todo, pero hemos tenido momentos muy buenos de fútbol y a eso hay que unirle el resultado".

Por último, respecto a su rival del domingo, aseguró que el Albacete "me recuerda a los equipos de Bielsa por la intensidad y por cómo aprietan, lo están haciendo muy bien. La clave estará en sacar rápido el balón de la zona de presión y, desde ahí, explotar los huecos que puedan surgir".

Albacete-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Albacete-Ponferradina de la sexta jornada de Segunda División se disputa este domingo, 18 de septiembre, a las 21.00 horas en el estadio Carlos Belmonte. El encuentro se podrá segir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en varias plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el colegiado andaluz Álvaro Moreno Aragón, que estará ayudado desde el VAR por el vasco Iñaki Vicandi Garrido.