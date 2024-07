El alcalde de Congosto planea modificar las normas urbanísticas para poder construir más viviendas

Congosto se presenta como uno de los municipios bercianos con más tesoros ocultos de la Comarca. Abarca las localidades de San Miguel de las Dueñas, Almázcara y Cobrana. Tiene acceso al pantano de Bárcena, un santuario, un hotel y un mirador en una increíble peña, rutas, castros y hasta una senda encantada.

Su alcalde, Jorge García, asegura que “nadie va a encontrar un pueblo en todo Castilla y León con las posibilidades que tiene Congosto”. En este sentido, el regidor se refiere a “tener un restaurante, hotel y ermita en lo alto de una peña, un embalse al lado, terreno para construir, a 10 minutos de una ciudad como Ponferrada, con club náutico y club de golf”.

Entre los proyectos de futuro más urgentes para el municipio, García se centra en el turismo. “Hemos apostado por darle un giro a Congosto, sobre todo, en el ámbito de poder atraer más turismo y de poder atraer más inversión”. Sin embargo, para que esto ocurra necesitan tener más viviendas.

Modificar normas urbanísticas para poder construir

Jorge García cree que en ámbitos como la limpieza, las aceras, el mobiliario o la iluminación el municipio no tiene carencias, lo que sí echa de menos es más terreno para construir. “Ahora mismo no se vende nada y tampoco hay posibilidad para alquilar, por eso tenemos que dar solución a esas demandas y pretendemos hacerlo intentado modificar las normas urbanísticas para que haya más terreno para construir”.

Deporte y ocio en los pueblos

El alcalde explica que los proyectos que se propusieron se van cumpliendo y se ve reflejado en actuaciones como la pista de pádel y la pista multideporte que este verano estrenan las piscinas de Almázcara, otra pista de pádel y pista multideporte que inaugurará próximamente en Congosto o las obras de acondicionamiento de las antiguas escuelas de Cobrana que comenzarán la próxima semana y que ampliarán la oferta para todos aquellos visitantes que acuden a las visitas teatralizadas de la senda encantada de esta localidad. Las obras se centrarán en una zona de ocio con parque para los más pequeños y un área de descanso para poder comer, jugar y reposar.

El alcalde de Congosto asegura que “no creo que haya muchos municipios de 1.500 habitantes con unas instalaciones como estas. De momento, están teniendo muy buena acogida”.

Nuevo albergue en el Monasterio de San Miguel de las Dueñas

Otro proyecto destacable, que estará ejecutado a final de año, es el de las escuelas de San Miguel de las Dueñas. “Vamos a arreglar, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, la casa de las monjas, que ellas mismas nos han cedido y que está integrada dentro del monasterio”. Esta casa se convertirá en albergue y en la planta baja realizarán un espacio multiusos para uso del ayuntamiento y de los vecinos.

Acondicionamiento turístico del embalse

Toreno, Cubillos del Sil, Ponferrada y Congosto presentaron hace un año un proyecto de acondicionamiento del pantano de Bárcena que incluía opciones de ocio y de baño para los bercianos y para los turistas. Sin embargo, “no podemos llevarlo a cabo si Confederación no nos lo permite y cuando tuvimos la reunión con este organismo vimos que no nos querían ayudar por eso el problema lo tenemos con ellos”, puntualiza García.

En este sentido, se lamenta de que haya “otras zonas del Miño como la Ribera Sacra o el embalse de Riaño en las que tienen un turismo relacionado con el río o con el propio embalse. Aquí no nos permiten embarcaciones a motor, ni si quiera las eléctricas, que supondrían un impulso importante para nosotros. Lo que no entendemos es que en unas zonas sí y aquí no, deberían regularlo de alguna forma porque es muy importante volver a modificar algún reglamento y legislar de otra manera respetando la diversidad la flora y la fauna del embalse”.

La pasarela sobre el pantano de Bárcena

Se trata de un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Cubillos del Sil y el de Congosto. “Estamos en trámites para poder recibir la ayuda necesaria para iniciarlo pero es un proyecto que va lento”, explica Jorge al tiempo que asegura que “nos hemos propuesto llevarlo a cabo porque sería un enclave importante para el Camino Olvidado de Santiago porque antiguamente cruzaba el embalse por el pueblo que había pero ahora los peregrinos tienen que rodear el pantano”.

El regidor de Congosto destaca que “supondría un atractivo turístico, ya no solo para los pueblos de alrededor, si no para todo el Bierzo, e incluso, para la provincia de León“. Este proyecto tiene un coste de 1,4 millones de euros que se invertirían en una pasarela con 500 metros de longitud y alrededor de 60 metros de altura. No obstante, “hay más connotaciones porque habría que mantenerlo y gestionarlo“. Tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación de León han tendido su mano a este proyecto, por lo que el alcalde espera que “en las próximas fechas nos podamos reunir y que antes de que acabe esta legislatura lo podamos ver reflejado y ejecutado”.