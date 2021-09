El alcalde subraya que el rechazo del pleno a la reforma fiscal propuesta por la oposición “evitó la bancarrota” de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, subrayó este jueves que el rechazo del pleno a la propuesta de reforma fiscal presentada por los grupos de la oposición, a excepción del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), supuso “un ejercicio de responsabilidad para proteger al Ayuntamiento de Ponferrada de una bancarrota segura”. Según el regidor, de haberse aceptado las pretensiones de PP, USE Bierzo, Ciudadanos (Cs) y del concejal no adscrito Manuel de la Fuente, el Consistorio no podría hacer frente al pago de las ayudas sociales, del transporte público, de la limpieza viaria, del salario de los funcionarios o de la limpieza y mantenimiento de los colegios.

En ese sentido, Ramón reprochó a los grupos de la oposición que su reforma fiscal no calculase los ingresos que dejaría de recibir el Ayuntamiento ni planteara dónde rebajar el nivel de gasto para compensar esa reducción drástica de ingresos y recordó que Tesorería municipal calculó que esa rebaja supondría una reducción de ingresos de 7,8 millones de euros. “La reforma impositiva de la oposición nos llevaría al caos, a una hecatombe sin precedentes, a un nuevo plan de ajuste muy duro a aplicar durante varios mandatos”, señaló.

Al respecto, el alcalde avanzó que el equipo de Gobierno someterá “próximamente” al dictamen de la Comisión de Hacienda su propia propuesta de rebaja impositiva, que se llevará a pleno en una sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos semanas. En esa línea, Ramón lamentó que la iniciativa impulsada por la oposición puede provocar que la reforma fiscal del equipo de Gobierno no entre en vigor en 2022 debido a la “prolija tramitación administrativa” que conlleva. “Intentaremos llegar a tiempo y trabajaremos con intensidad y a toda máquina para intentar que no ocurra lo que esos concejales irresponsables pretendían”, concluyó el regidor.