El alcalde de Ponferrada pide el cese de la violencia en LM

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, envió este miércoles un mensaje de “preocupación” tras los disturbios que se produjeron la pasada noche frente a las instalaciones de Cat&Rest, donde se estaban llevando a cabo las negociaciones entre la dirección de LM y el comité de empresa. En un comunicado, el regidor asegura que comprende “la difícil situación que están sufriendo los trabajadores” y “apoya sus pretensiones laborales”, pero recuerda que “los actos violentos contra los bienes públicos y privados no tienen ningún tipo de justificación y a la larga sólo pueden ir contra los intereses de los trabajadores”.

Ramón lamenta la grave situación, que “se ha ido de las manos de todos los agentes implicados en el problema”, e insiste en que “los actos violentos no deben tener cabida a la hora de buscar una solución y la historia vivida en nuestra propia comarca nos enseña que la violencia no solo no ha arreglado nunca los problemas, sino que con frecuencia solo ha servido para agravarlos e ir contra los propios derechos de los trabajadores y sus familias”.

Por otro lado, el alcalde asegura que la empresa ha transmitido al Ayuntamiento su voluntad de seguir ligada al Bierzo “con vocación de permanencia”, un compromiso que Olegario Ramón confía en que se cumpla “y se refuerce en un futuro”. En este sentido, hace un llamamiento a la dirección de LM para que retome el diálogo, “porque jamás se debe renunciar al intento de una solución negociada que ponga fin al conflicto”.