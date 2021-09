El alcalde de Ponferrada, decepcionado ante la negación de la Junta de invertir 1,5 millones en la reubicación de la Escuela Hogar

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha manifestado este martes su “decepción personal” y ha tachado de “triste” la negación de la Junta de Castilla y León de invertir 1,5 millones de euros en la reubicación de la Escuela Hogar. Fue la propia consejera de Educación, Rocío Lucas, la que explicó este lunes que “nunca se habló de cifras”.

Por su parte, Ramón asegura que “me parece triste que un responsable como es la consejera de Educación de la Junta niegue algo que se habló en una reunión. La consejera puede explicar las razones por las que no invierte esa cantidad pero no puede decir que no es cierto. Se dijo que había un compromiso de 1,5 millones de euros para actuar en el colegio Luis del Olmo, que los niños no podían quedar en cualquier situación y yo le dije en dos situaciones que íbamos un poco justos para llegar al inicio del curso. Ella manifestó que lo más difícil ya estaba conseguido que era esa consignación del millón y medio de euros”.

“Nunca se habló de cifras”

La consejera de Educación, Roció Lucas, incidió que el único compromiso que existe con el edificio de la Escuela Hogar de las Encinas de Ponferrada es el de trabajar para que el centro pueda convertirse en un colegio mayor universitario, para apoyar el Campus berciano, compromiso heredado de la anterior legislatura.

Lucas respondió así en el pleno de inicio del curso político al procurador socialista Javier Campos, quien le preguntó por qué su departamento no ha cumplido con el compromiso de invertir 1,5 millones de euros, algo que, dijo, comprometió al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón Fernández, a quien también le trasladó el compromiso de reubicar el servicio en otro edificio.

Lucas explicó que nunca se habló de cifras, que la reunión fue para retomar el compromiso de 2019, y que los once alumnos están reubicados en sus localidades de origen, cinco escolarizados en Primaria, otros cinco en Secundaria (dos precisan de transporte) y uno en un ciclo de FP en su localidad. “Cumplimos nuestros compromisos y la palabra dada” y se atiende la “situación individual” de escolarización de cada alumno.