La alcaldesa de Cacabelos asegura que el PP ya conocía la fecha de apertura de las piscinas

La alcaldesa de Cacabelos, Irene González, ha salido al paso de las críticas mostradas por el PP respecto a la apertura de las piscinas municipales, que tendrá lugar el domingo 23 de junio, recordándole a su portavoz, Adolfo Canedo, que “en el pasado pleno ordinario celebrado el 13 de junio ya se le respondió a esta cuestión“, y afeándole además que su grupo municipal no se ha preocupado por los efectos de la granizada del pasado martes.

De hecho, González desveló que Canedo “no tuvo nada que decir” en la junta de portavoces celebrada el jueves en la que se acordó llevar a pleno la solicitud de zona afectada gravemente por una emergencia: “Su papel como oposición no debería reducirse a sacar comunicados de vez en cuando preguntando por temas municipales de los que, como ya hemos demostrado en anteriores ocasiones, está más que informado. Debe ser que, como los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias no dependen del equipo de gobierno y no puede echarnos la culpa de ellos, no está en su lista de prioridades como sí lo está la apertura de la piscina en una semana en la que las temperaturas medias no han llegado ni a los 25 grados”.

Por otro lado, la regidora defendió que en esta misma jornada se ha colocado la escalera de la playa fluvial y se han realizado las labores de limpieza y acondicionamiento de la zona, “acciones contrarias al desentendimiento y descuido del que nos acusa”.