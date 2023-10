La alcaldesa de Cacabelos garantiza el pago de nóminas a los trabajadores

Irene González, alcaldesa de Cacabelos. / QUINITO

La alcaldesa de Cacabelos, Irene González, ha defendido su gestión ante las críticas del concejal de IU, Gonzalo García, por el pago de nóminas a los trabajadores y la convocatoria para cubrir la plaza de interventor del Ayuntamiento, señalando que "este concejal no se ha preocupado hasta ahora del problema, ni cuando formaba parte de equipo de gobierno ni como oposición, pero yo tengo la conciencia muy tranquila porque desde que tomé posesión como alcaldesa el 4 de febrero no he dejado de trabajar con mi equipo para solucionarlo".

González ha recordado que una de sus primeras medidas fue solicitar la ayuda del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo Comarcal ante la falta de interventor para asegurar el pago de nóminas a empleados municipales y proveedores. Una vez que éste cesó su actividad a finales de agosto se comenzó a gestionar la convocatoria para cubrir la plaza de interventor, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 12 de septiembre.

De este modo, Irene González niega las acusaciones de falta de previsión y dedicación, ya que el procedimiento está dentro de los plazos establecidos y el tribunal está valorando las solicitudes recibidas: "Por mucho que a este concejal le haya entrado ahora la preocupación y quiera que las cosas sean para ya, estas convocatorias conllevan unos plazos que no fijamos nosotros y que, por supuesto, debemos respetar. En cuanto al pago de nóminas de los trabajadores también puede estar tranquilo, pues hoy mismo las he firmado y mañana todos los trabajadores y trabajadoras las tendrán ya ingresadas", ha asegurado la alcaldesa.