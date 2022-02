Alcorcón-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de Santo Domingo. / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue "jodido" de Santo Domingo tras ver cómo el Alcorcón empataba un partido que la Ponferradina ganaba por 0-2 al descanso y casi se llevaba la victoria en el último instante. El técnico blanquiazul analizó el partido destacando que "marcamos dos golazos en la primera parte y en la primera jugada de la segunda cometemos un error y hacemos que un equipo que lo está pasando mal en la Liga y se estaba viendo superado se meta en el partido. Luego hemos tenido ocasiones para el tercero y no lo hemos metido. En esta categoría sufres hasta el final y cualquier jugada te puede hacer perder puntos. Luego cometemos otro error y todo el trabajo hecho se va al traste. Tenemos que corregir estos fallos".

El técnico insistió en que "esto no va a ser fácil y si cometes errores y te duermes será más complicado. Si estamos como en la primera parte estaremos más cerca de conseguir cosas, pero en la segunda se han aprovechado de nuestros fallos y no nos han ganado de milagro".

Bolo aseguró que los errores no vienen por vértigo ni exceso de responsabilidad por verse con opciones de playoff: "Para nosotros eso es un premio buscado y trabajado. Estamos donde estamos por méritos propios, pero al final es un premio. Son errores que se cometen en el fútbol y en esta categoría no te puedes relajar. Hoy perdemos dos puntos muy importantes después de jugar una muy buena primera parte, pero en la segunda no hemos sabido manejar los tiempos. Si cometes errores, cualquier rival los aprovecha, y ahí está la clave".

Por último, el entrenador de la Ponferradina aseguró que "me voy jodido, no aliviado porque anularan el tercer gol del Alcorcón. Si hubiera valido, les habría felicitado por la victoria porque es un equipo que no baja los brazos y ya lo dije en la previa, van a pelear hasta el final. Sumamos un punto, yo quería los tres, los teníamos cerca y los hemos perdido".