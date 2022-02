Jon Pérez Bolo. / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó este viernes la situación de su equipo ante el Alcorcón-Ponferradina que se disputa este domingo en tierras madrileñas, un encuentro que, aseguró, "no sé si es un partido trampa. Vamos a enfrentarnos a un rival que está en una situación bastante complicada, pero son profesionales y van a dar la cara hasta el final". En cualquier caso, aclaró que "un fracaso sería si mi equipo no compite como lo viene haciendo los últimos partidos. Si lo hace y el rival es mejor y nos gana estaré triste y jodido, porque quiero los tres puntos, pero no será un fracaso".

Bolo descartó para este partido, además de a los sancionados Pascanu y Erik Morán, a Copete, lo que le obligará a buscar una solución para acompañar a Amo en el centro de la defensa. Adri Castellano y Pujol se perfilan como los principales candidatos a ser titulares en esa posición. Por su parte, Saverio se ha recuperado de sus molestias y estará en la convocatoria que viajará el propio domingo por la mañana a Alcorcón.

La Ponferradina puede lograr en Santo Domingo su tercera victoria consecutiva, tras las cosechadas frente a la Real Sociedad B y el Sporting de Gijón, algo que, a juicio de Bolo, "sería un paso muy importante, ya veremos lo que somos capaces de hacer". Aparte de eso, el entrenador manifestó que "estamos tranquilos, sabemos lo que queremos y a dónde queremos llegar, pero no podemos jugar dos partidos a la vez, sólo uno".

Por otro lado, el técnico de la Deportiva se refirió a los dos jugadores bercianos que militan en el Alcorcón, Luis Valcarce y Borja Valle: "No me he parado a pensar en eso. Me gustará ver de nuevo a Luis, porque estuvo conmigo, es un tipo estupendo y un gran jugador, y si lo veo le daré un abrazo. Con Borja he tenido menos trato".

Alcorcón-Ponferradina. Horario y dónde ver

El Alcorcón-Ponferradina correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga SmartBank se disputa este domingo, 27 de febrero, a las 21.00 horas en el campo de Santo Domingo y podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga. El partido estará dirigido por el colegiado navarro Eduardo Prieto Iglesias, que estará ayudado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.

Esta será la decimotercera visita de la Deportiva al campo del Alcorcón, donde sólo ha ganado en tres ocasiones: dos en Liga y una en Copa del Rey. El resto de partidos se saldaron con cinco victorias alfareras y cuatro empates. El año pasado la Ponferradina ganó por la mínima gracias a un gol de Kaxe en la recta final del encuentro.