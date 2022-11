Ale Díez: “Estoy deseando estar en el verde”

Ale Díez, durante un entrenamiento con la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles al lateral derecho Ale Díez, que llega al club berciano para reforzar el lateral derecho después de haber rescindido su contrato con Las Palmas el pasado mes de agosto. El nuevo jugador blanquiazul viene dispuesto a aportar “ilusión y ganas para revertir la situación” y se define como un lateral “con proyección ofensiva, buen golpeo de balón, más de cien partidos en Segunda y que puedo jugar en las dos bandas”.

En sus primeros entrenamientos a las órdenes de José Gomes, Ale Díez se ha encontrado “un club superfamiliar que me ha recibido con los brazos abiertos” y está dispuesto a devolver esa confianza desde el primer día: “Estoy deseando estar en el verde. Si el entrenador me pregunta si estoy para jugar el sábado no le voy a decir que no”. A pesar de estar sin equipo desde finales de agosto, el lateral extremeño ha estado siguiendo un plan con un entrenador personal “y deseando que llegara la llamada que llegó la semana pasada, porque es una situación difícil ver a todos los compañeros compitiendo mientras tú estás en casa”.

En cuanto a su nuevo equipo, visto desde fuera Ale Díez considera que “viene de hacer dos temporadas muy buenas y ésta no le están saliendo las cosas. Quizá la idea todavía no está clara y hay menos confianza, pero futbolistas hay de sobra para darle la vuelta y tenemos que confiar y tirar para adelante”.

Respecto al partido de este sábado ante el Oviedo, el jugador blanquiazul considera que “a estas alturas todavía no hay finales, pero sí es un partido muy importante ante un rival que también está en una situación complicada y que tampoco esperaba estar ahí. Tenemos que demostrar que queremos los tres puntos y hacer valer el punto a favor de jugar con nuestra afición”.