Ale Díez: “Tenemos que salir a muerte desde el principio para enganchar a la gente”

Ale Díez, durante un entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina completó este miércoles una nueva sesión de trabajo para preparar el partido del sábado ante el Unionistas y, tras el entrenamiento llevado a cabo en el Anexo, uno de los capitanes del equipo, Ale Díez, compareció en la sala de prensa de El Toralín para analizar la situación del equipo después de la victoria en Tajonar que mantiene a la Deportiva en el liderato del grupo 1 de Primera RFEF.

“Veníamos de dos semanas sin ganar y al principio del partido hablamos de que dependíamos de nosotros mismos si queríamos seguir primeros una jornada más. Éramos conscientes de ello, se planteó bien el partido durante la semana y competimos muy bien”, aseguró, señalando que ese es el espíritu que deben mantener en las próximas semanas: “Si queremos seguir dependiendo de nosotros dentro de tres meses tenemos que ganar”.

La próxima estación es la visita del Unionistas este sábado a El Toralín, un rival que a juicio de Ale Díez “está en una dinámica muy buena y es de los equipos más correosos de la categoría. Sabemos el partido que nos vamos a encontrar. Esto es Primera RFEF y aquí nadie se pasea ni gana 4-0 cada semana. Tenemos que salir con la mentalidad de competir e ir a por el partido desde el principio como contra Osasuna”.

Esa mentalidad, señala el capitán blanquiazul, ayudará a borrar cualquier atisbo de duda en la afición: “En casa hay que dar ese punto extra de salir a muerte los primeros minutos para enganchar a la afición, porque noto que la gente se pone muy nerviosa a los 20 o 25 minutos y el equipo no lo merece, el runrún no ayuda. Hemos sacado más puntos fuera que en casa y tenemos que plantearnos el porqué. Soy el primero que dice que tenemos que dar más en casa, pero a veces la inseguridad del público llega demasiado pronto. Tenemos que tener más confianza”.

Ale Díez volvió a la titularidad en Tajonar

La presencia de Ale Díez en el once ante Osasuna B fue una de las novedades que planteó Íñigo Vélez en Tajonar. El lateral extremeño no era titular desde el pasado 25 de noviembre ante el Tarazona y reconoció que “no sabía que iba a jugar de inicio hasta que el entrenador dio el once, pero durante la semana me había probado de extremo y algo te hueles. No tengo ni idea de si repetiré esta semana. Ojalá, porque trabajo cada día para estar en el once”.

El extremeño confesó que estar tantos partidos en el banquillo “es difícil y te intentas adaptar. Cuando empiezas la temporada vienes con la idea de jugar lo más posible y ser importante, pero el fútbol es esto y te tienes que reponer a estas situaciones. Todos nos merecemos jugar muchos fines de semana porque el equipo está entrenando muy bien”, señaló, poniendo como ejemplo el partido que hicieron en Tajonar tanto Andújar como Nil Jiménez.

En ese sentido, Ale Díez puso de manifiesto la unión que hay en el vestuario y su importancia para tener a la Ponferradina en lo más alto de la tabla: “Lo que estamos haciendo tiene un mérito grandísimo. Hacía mucho tiempo que no teníamos un día a día como el que tenemos. Hay que valorar el venir a entrenar feliz todos los días. Eso lo tenemos que transmitir al aficionado, que nos dejamos todo cada día y que no se puede poner un pero en intensidad”.

Finalmente, se refirió a las bombas que los jugadores y los aficionados están poniendo en sus perfiles en redes sociales: “Es una tontería, pero puede crear un vínculo importante para celebrar algo muy bonito dentro de unos meses”.