Alejandro Vázquez: “No hay oncólogos que quieran acceder a estas plazas”

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, habló este lunes ante los medios tras la reunión mantenida con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para analizar la situación de la sanidad en el área de salud del Bierzo y, más concretamente, en el servicio de Oncología del Hospital El Bierzo.

Vázquez comenzó asegurando que el nuevo gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, el doctor Juan Ortiz de Saracho, “cuenta con toda nuestra confianza y vamos a analizar con él cual es la situación, no sólo de oncología, sino del resto de servicios del hospital para intentar darle una solución integral a toda la problemática“. En ese sentido, afirmó que “el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, me ha encargado la redacción de un plan integral de atención sanitaria en el Bierzo que esperamos tener a la mayor brevedad posible”, y anunció que ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento de dicho plan en la que estarían presentes tanto el Sacyl como el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo.

Sin oncólogos para el Bierzo

En cuanto a la situación del servicio de Oncología en el Hospital El Bierzo, Alejandro Vázquez insistió en que “la gerencia regional ha garantizado en todo momento la prestación del servicio a pesar de que no existen oncólogos que quieran acceder a estas plazas“. En ese sentido, adelantó su intención de “ofrecer una serie de ventajas que creemos que pueden ser atractivas, como un incremento en la dotación económica o la cobertura de gastos de desplazamiento y estancia en el Bierzo”.

En cualquier caso, el consejero afirmó que “para tener personal fijo es imprescindible dar una dinámica nueva a la asistencia oncológica en el Bierzo y en ello se va a trabajar con la nueva gerencia. Mientras tanto, se mantendrá el sistema de asistencia por otros hospitales”. Vázquez también anunció que se va a realizar una comisión con los oncólogos “para valorar la situación de plazas de plantila en los hospitales de la Comunidad y, en virtud de eso, procederemos a su colocación, aunque no es fácil porque no hay disponibilidad para contratar oncólogos”.

Sobre la posibildad de crear incentivos para las plazas vacantes en el Bierzo, Vázquez aseguró que “hay dos plazas sin cubrir y, por supuesto, esas dos se van a incentivar, y si hubiera necesidad de ampliar, también irían con esa condición de plazas de difícil cobertura”. Esos incentivos supondrían unos 6.000 euros más al año, aunque el consejero lamentó que “al no estar aprobada aún la ley no podemos meter otro tipo de incentivos, como la carrera profesional o la antigüedad”.

Finalmente, el consejero de Sanidad se mostró convencido de que “hay solución” para la sanidad en el Bierzo: “Hay una buena asistencia sanitaria, aunque tiene problemas, pero si no creyera que hay soluciones no estaría hoy aquí. Las condiciones de la profesión médica no hacen fáciles esas soluciones, pero tenemos que trabajar todos juntos para hacer más atractivas esas condiciones para que vayan médicos al Bierzo”.