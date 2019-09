Alertan sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a Netflix

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Incibe, ha alertado de una campaña de envío de correos electrónicos que suplantan a Netflix, la famosa plataforma de vídeo bajo demanda en streaming, con el objetivo de redirigir a la víctima a una página falsa (phishing) que simula ser la legítima y robarle los datos personales y bancarios.

Los correos detectados en esta nueva campaña maliciosa que suplantan la identidad de Netflix se identifican porque llevan el siguiente asunto: “Actualiza tu información de pago”. El contenido del correo informa al usuario de que se ha producido un error a la hora de realizar el cargo relativo al pago de la cuota mensual del servicio de suscripción ofrecido por Netflix. Para subsanar esta supuesta incidencia, se pide al usuario que acceda al enlace facilitado en el correo.

Una vez que el usuario hace clic en dicho enlace, se le redirige a un formulario en el que debe proporcionar sus datos personales y los de su tarjeta de crédito. Tras ser introducidos los datos y pulsar el botón “Actualizar forma de pago”, la web fraudulenta que simula ser Netflix muestra un mensaje al usuario indicándole que debe introducir el código de confirmación que recibirá por SMS para dotar de mayor credibilidad al proceso. Dicho código no lo recibirá en ningún momento, pero los ciberestafadores ya se han hecho con los datos de la víctima. A este tipo de fraude se le conoce como phishing.

La OSI insta a los usuarios que hayan podido verse afectados por esta estafa que se pongan en contacto cuanto antes con su entidad financiera. Del mismo modo, recomienda que, para evitar los fraudes tipo phising, no se abran correos electrónicos procedentes de desconocidos o no solicitados, procediendo a su borrado inmediato; tener precaución a la hora de seguir enlaces o descargar ficheros adjuntos de correos y no facilitar información personal a páginas que ofrezcan dudas sobre su legitimidad. Asimismo, en caso de duda se recomienda consultar al propio Incibe o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.