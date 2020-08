Álex Gutiérrez se despide del Club Baloncesto Bembibre

El que fuera técnico ayudante del Embutidos Pajariel Bembibre durante la última temporada y parte de la 2018-2019, Álex Gutiérrez, no continuará en el conjunto del Bierzo Alto. El entrenador andaluz ha recibido una importante oferta laboral vinculada a la docencia en la Universidad de Granada y ha tenido que optar, pese a que su deseo era mantener su vinculación con el club berciano, por abandonar la entidad y volver a su Granada natal para ejercer como profesor.

El club del Bierzo Alto, por su parte, ha aceptado la renuncia y ya trabaja con premura para encontrar un sustituto de garantías que pueda cubrir la baja en las labores técnicas y organizativas que cumplía el preparador andaluz. De hecho, aparte de su labor como asistente de Pepe Vázquez en los últimos 33 partidos del equipo en la Liga Femenina Endesa, Gutiérrez dirigía el equipo sénior que competía en la Liga Provincial y coordinaba el trabajo de formación de la institución deportiva de la villa del Boeza.

Totalmente integrado tras su llegada en enero de 2019 a la capital del Bierzo Alto, desde el club se quiere agradecer al granadino todo el trabajo realizado durante este tiempo, su esfuerzo e implicación en la que quizá ha sido la etapa y la temporada más complicada para la entidad desde que milita en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Asimismo, por todo ello, le quiere desear todo el éxito del mundo tanto en sus retos personales como profesionales y deportivos.

Por su parte, el técnico andaluz ha querido dejar un mensaje de agradecimiento al club por este periodo en el que, asegura, se ha sentido muy arropado y querido tanto dentro del club como por el resto de la sociedad berciana. A continuación reproducimos el mensaje que ha querido dejar como muestra de cariño y respeto:

“Nunca es fácil despedirse de un sitio al que has llamado ‘mi casa’ en los últimos años. Conforme escribo y pienso, solo tengo palabras de agradecimiento para Bembibre por darme la oportunidad de disfrutar de una de las mejores experiencias que he vivido como entrenador de baloncesto, por poder compartir día a día con Pepe Vázquez –para mí uno de los mejores y del cual me llevo la mochila bien cargada de nuevas inquietudes y conocimiento–, pero sobre todo por compartir con el grupo de personas que forman parte del club y del pueblo bembibrense la ambición, el sacrificio y el sentimiento de creer que con trabajo e ilusión es posible llegar a cualquier sitio que nos propongamos. Por ello, sin saber lo que nos deparará el futuro, con todo mi pesar tengo que deciros ‘hasta pronto, familia’. No ha habido día desde que llegué que no me hayáis hecho sentir como un bembibrense más. Por eso, una vez más, muchas gracias. Ahora, en esta etapa que se abre en mi vida, solo espero transmitir los mismos valores y tener en todos los aspectos a los que me dedique el mismo empuje y hambre que transmite la gran familia que es el Embutidos Pajariel Bembibre. Os voy a llevar muy dentro, pues me considero un berciano más en el sur. Apoyaré al club y al equipo, el cual, de lo que he podido compartir hasta la fecha, sé que cuenta con un fantástico grupo humano que confío en que hará grandes cosas. Me gustaría decir que seré su aficionado número uno en este nuevo rol, pero sería mentira porque la afición con la que cuenta el club es fantástica y su calor nos ha hecho vibrar y nos ha llevado a la victoria una y otra vez. Echaré de menos sentir vuestro aliento. Sin más, confío en que en esta temporada todo vaya bien porque las personas que rodean al club son un grupo increíble y remarán hasta el final y hasta su extenuación todas juntas, en la misma dirección para que continúe este proyecto a flote”.