La berciana Alexia Rivas se une a los “Supervivientes”

La periodista berciana Alexia Rivas Serrano será una de las participantes del concurso de tele-realidad “Supervivientes”, que emite Telecinco, una de las cadenas privadas de televisión de ámbito nacional del grupo Mediaset (de origen italiano y que en España también tiene Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Be Mad).

Alexia Rivas tomará parte en este show televisivo, consistente en que un grupo de personas conocidas del mundo de la farándula, la música, la televisión y el entretenimiento se hallan en un lugar exótico y tienen que apañárselas en diferentes pruebas bajo la atenta mirada de las cámaras y el público. Estas pruebas pueden tener que ver con la obtención de alimento, obtención de otros recursos, construcción de facilidades de algún tipo, etcétera. El espacio lo produce Bulldog TV, a quien Alexia ha dado las gracias por su confianza a través de su cuenta en la red social Twitter.

Muchísimas gracias por la oleada de apoyo!! Sois increíbles😱 mi afán es que me conozcáis por quien soy, no por lo que vendieron, ser yo misma y darlo todo. Gracias a @BulldogTV_ES por la confianza. Y… voy a por todas TODAS. Nada me detendrá.

— Alexia Rivas Serrano (@alexiarivasserr) March 14, 2021