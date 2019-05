¿Alguien se acuerda de que hay elecciones europeas?

Estoy seguro que si a muchos de ustedes les hacemos la misma pregunta no sabrán o cuando menos, le saldrán el nombre de uno o dos candidatos. ¿Pero alguien, en este país se acuerda de que también tenemos elecciones europeas? Me temo que no. Ayer mismo, uno de los cabeza de lista a Europa de los partidos principales, en concreto, Ciudadanos con Javier Nart, asistió a un acto de campaña en Ponferrada donde sólo acudieron los que tienen algún puesto en legislaturas de la zona. Un balance muy pobre no para Ciudadanos, que eso ya nos lo temíamos, sino por el escaso interés que estas elecciones están teniendo en la opinión pública española.

Y es que Europa sigue siendo un mundo lejano y gris para los españoles. Bruselas, Ginebra, Estrasburgo…Suenan a lugares remotos donde, eso sí, se sabe que se cobra un pastizal bien como funcionario, bien como representante de tu país.

Pero Europa, sí la UE, decide la mitad de nuestros actos cotidianos de cada día, por dónde debe ir la economía, si sube o no el precio del dinero, las legislaciones de casi todo y, por fin, las subvenciones o fondos de muchos programas europeos aplicados a determinadas zonas de los países que la conforman. En nuestra zona, el noroeste, tenemos tres grandes temas que pedirle a Europa, a saber, la política agraria y ganadera, los fondos para amortiguar la despoblación y un verdadero plan de reactivación de la minería. Este último punto fue el que más hincapié centró la charla de Nart.

Y mientras tanto, la muerte del señor obispo don Juan Antonio Menéndez ha roto el ritmo de campaña. Casi todos los partidos pararán un día o dos en señal duelo, especialmente los de Astorga. Don Juan Antonio era lector de nuestro Astorga Digital-Diario de Astorga y mantenía una excelente relación con esta casa que incluso ha llegado a la colaboración mútua de publicar en nuestro MAGAZINE de fin de semana el blog LUGAR DE ENCUENTRO. Era, para resumir, un hombre bueno. No sabemos si llegará a santo, pero que cumplió su tarea con bondad y trabajo era claro. Triste el papel de representante presidente de la Comisión de Abusos de la Conferencia Episcopal. Bailando -en sentido figurado- con la más fea. Un tema que le hacía tristemente la cara de la Iglesia en un tema tan grave y delicado. Pero él lo aceptaba, como también sabía del uso de las nuevas tecnologías para llegar a la feligresía.

En Ponferrada los partidos se echaron literalmente a la calle, con sus puestos de propaganda y el grupo de voluntarios donde a ratos los candidatos lo mismo entregaban propaganda como asistían a entrevistas en los medios de comunicación. En Astorga fue el día de la presentación de programas, tanto del PP como del PSOE. Al fin los ciudadanos pueden ver y comparar propuestas y no sólo la valoración a los candidatos.