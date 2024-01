Alicia García apela al “Senado de la esperanza” contra las cesiones de Sánchez

Imagen de archivo de la abulense Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado. / Ical

La portavoz del PP en la Cámara Alta, la abulense Alicia García, aseguró este domingo que la “solución y la alternativa” a las políticas y las cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasan por la Cámara Alta, donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta, un “Senado de la esperanza”, dijo, que refleja “otra forma de gobernar y de defender España y su unidad”.

Durante su participación en la mesa de portavoces durante el segunda jornada de la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular ‘Cumplir con la Verdad’, García trasladó que, mientras Sánchez se preocupa de las cesiones a sus socios, el PP lo hace de los problemas de los españoles en el Senado, que definió como una “Cámara abierta, de par en par, frente a las reuniones a oscuras del PSOE”.

El “envite rupturista” de Sánchez, dijo, impactará sobre los españoles y denunció que una parte de los ciudadanos no puede calentar su hogar ni pagar la luz o la hipoteca, aunque son aspectos de los que “no habla Sánchez”. Por ello, anunció que la idea es celebrar tres plenos al mes, ya que en el Senado se tiene que debatir lo “verdaderamente importante” para ser la “alternativa” a Sánchez.

Recordó que se trata de la Cámara territorial frente al “enfrentamiento permanente del sanchismo”. Allí está la sede de la Conferencia de Presidentes, “aunque Sánchez no se reúna pese a las sucesivas peticiones”. “Tenemos en funcionamiento y a pleno rendimiento la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde han ido a comparecer todos los presidentes autonómicos, pero no ha aparecido ni un solo miembro del Gobierno de España durante las cuatro ocasiones celebradas”, censuró. “Nosotros escucharemos a los españoles, ya que Sánchez no lo hace”, apostilló.

Rigor y seriedad

En compañía de sus homólogos en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, y en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; García explicó las diferencias entre un gobierno fuerte y otro débil, esas diferencias entre aquel que “cumple su palabra y el que miente permanentemente a todos, ya que su relato se sustenta en la mentira”. “Dicen que son la mayoría social progresista, pero no son ni mayoría ni social. Están sujetos a la extorsión del colorín colorado, esa es la única verdad”, aclaró.

El PP representa 12 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 3.000 ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias, la mayoría en el Congreso, la mayoría absoluta en el Senado, detalló. “Nosotros sí que representamos a la mayoría social, porque ganamos las elecciones del 28 de mayo y el 23 de julio gracias al presidente, Alberto Núñez Feijóo, y al trabajo de todo el partido”.

En ese sentido, Alicia García subrayó que el PP de Galicia representa al “Gobierno gestor, fuerte, serio y que atiende las demandas de los ciudadanos es lo contrario al Gobierno de Sánchez”. Puso en valor la “calidad democrática, el emprendimiento y la atención todos los colectivos”. Gracias a ello, Galicia es un “referente España y en Europa en lo económico, en la riqueza cultural, patrimonial e histórica”.

Por todo ello, resaltó la importancia de que, el 18 de febrero, Alfonso Rueda sea el presidente de esta “magnífica” comunidad autónoma. Para ello, “trabajo, seriedad y rigor”, aspectos que representan al Partido Popular. Y es que, Galicia “siempre ha jugado un papel clave en la historia de España y se volverá a hacer a partir del 18 de febrero”. Los gallegos tendrán un presidente que garantizará la “prosperidad, el rigor y la modernidad” de la mano de un dirigente y un equipo que seguirá la senda de Feijóo, quienes irán hacia el avance, aseveró.

Por último, se refirió a la “defensa del autonomismo útil y cooperativo” de los grandes servicios públicos, ya que “Galicia no se entendería sin el PP y el PP sin Galicia”. Frente a esto, se establecería un “amalgama de partidos” que conducirían a la autonomía a la “confrontación social y al retroceso económico” como ocurre en España con Pedro Sánchez, sentenció Alicia García.