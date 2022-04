Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo compareció este viernes ante los medios en la previa del Almería-Ponferradina que se disputa el próximo lunes en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, un partido para el que el técnico blanquiazul descartó a los lesionados Sergi Enrich y Copete, mientras que mostró esperanzas en la vuelta de Agus Medina, que ha entrenado con normalidad en las dos últimas sesiones de trabajo.

A pesar de las dos derrotas seguidas ante Mirandés y Las Palmas, Bolo afirmó que "siento lo mismo que la semana pasada: que estamos a tiempo de todo. Por ganas y trabajo no va a quedar, ni por mi parte ni por la del vestuario". En ese sentido, restó importancia a la diferencia entre estar en puesto de playoff o fuera de los mismos, como ocurre ahora: "La presión es la que nosotros nos queramos poner. Vernos fuera ahora no es una desilusión, pero sí queremos pelear por recuperarlo y para eso tenemos que disfrutar, el miedo nos lo metemos nosotros mismos. Necesitamos una victoria y cuando la consigamos y rompamos esta mala racha lo veremos todo de diferente forma".

Respecto al partido del lunes, el entrenador de la Ponferradina señaló que "el Almería tiene muy buena plantilla, pero como a nosotros, las lesiones también les restan armas. Pierden a gente importante, pero seguro que su entrenador está buscando soluciones para ganarnos". Respecto a sus buenos números contra el Almería (cuatro victorias y una derrota), Bolo insistió una vez más en que "el pasado sólo sirve para aprender de los errores. Tenemos que vivir el presente e intentar hacer un buen partido para mantener esa racha, aunque recuerdo que el año pasado perdimos allí".

Por último, Jon Bolo también habló de su situación al frente de la Deportiva, afirmando que "que sé lo que es ser entrenador, si cumples los objetivos te valoran y si no, no, pero yo me voy a la cama todos los días con la conciencia tranquila. Voy a dejar todo lo que tengo y todo lo que sé, como he hecho desde el primer día. Llevo cuatro años de una experiencia maravillosa donde he podido desarrollar mi trabajo tranquilamente con el apoyo de todo el mundo. Es difícil gustar a todos, pero cuando me marche espero que me valoren por cómo he actuado como persona y he ayudado al club a mejorar".

Almería-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Almería-Ponferradina de la 35ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa el lunes 11 de abril a las 21.00 horas en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga y Gol TV. El partido estará dirigido por el colegiado tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárez, ayudado desde el VAR por el vasco Iñaki Vicandi Garrido.