Alonso pide a la DGT “que no nos tomen por idiotas”

El comunicado emitido este martes por la Delegación del Gobierno en nombre de la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha dejado satisfecho, ni mucho menos, al portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, cuyo partido desveló el lunes la intenciones de la DGT de dejar de asumir los costes del centro de exámenes para el permiso de conducir en la capital berciana.

Alonso asegura que “no entendemos esta respuesta ante la moción aprobada por unanimidad en el Consejo Comarcal del Bierzo. Dicen que garantizan que se van a realizar los exámenes en Ponferrada. ¡Faltaría más! Pues claro que se van a seguir realizando. El problema, y es lo que se aprobó en la moción, es que la DGT debe asumir esos costes, que son muy elevados y que se asumen en todas las capitales de provincia, pero en Ponferrada no quieren hacerlo”.

El portavoz bercianista afirmó que la Dirección General de Tráfico no está dispuesta a pagar los gastos del sistema informático, la limpieza y adecuación de las aulas, los 20 ordenadores “a razón de 800 euros cada uno” o el mantenimiento de la pista de circuito cerrado para las pruebas de destreza: “Que no nos tomen el pelo ni nos tomen por idiotas. Lo que se dijo claramente en la moción que se aprobó por unanimidad a propuesta de Coalición por el Bierzo es que la DGT debe asumir los mismos costes que va a asumir en León, y no hay más”.

Iván Alonso recordó que “tenemos el respaldo completo de todo el sector porque existiría un agravio comparativo y si el precio repercute en las autoescuelas es cuando sí corre peligro que los exámenes se sigan realizando en Ponferrada, porque saldría más barato volver a la situación de hace 50 o 60 años y examinarte fuera, en las capitales de provincia de alrededor, bien sea Lugo, Ourense o León, y eso es lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto”.