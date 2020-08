Alonso reivindica el papel de Coalición por el Bierzo en el desarrollo de la Tebaida

Jesús López e Iván Alonso / QUINITO

El portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, salió este lunes al paso de las críticas vertidas durante los últimos días desde el PP y USE Bierzo por la situación de la Tebaida Berciana reivindicando el papel que su partido ha tenido en el desarrollo de la zona durante los dos últimos mandatos municipales, en los que ha formado parte del equipo de gobierno asumiendo la concejalía de Medio Rural.

Alonso desglosó una serie de inversiones en estos cinco años que ascienden a 750.000 euros y que han permitido, entre otras cosas, llevar internet de alta velocidad a pueblos como Peñalba de Santiago o Montes de Valdueza, así como la colaboración del Ayuntamiento en el Proyecto Genadii o en el inventario de bienes que está llevando a cabo la UNED y que repercutirá en el anuncio de “una inversión importante por parte de la Junta que se desvelará en cuestión de un mes o dos”, adelantó.

El líder bercianista tachó de “decepcionantes” las críticas de Marco Morala a la labor que está llevando a cabo el Ayuntamiento en la Tebaida, mientras que en lo referente a USE Bierzo aseguró que “no voy a perder mucho tiempo con un partido personalista que utiliza mamporreros para hacer descalificaciones”. Alonso emplazó a ambos grupos a debatir sobre el asunto en las comisiones informativas de Medio Rural y les pidió, recordando palabras de Samuel Folgueral, que “por favor, no se haga crítica política sobre asunto. Es un proyecto cultural y patrimonial de una parte específica de nuestro Ayuntamiento y no me hacen daño a mí, sino que se lo hacen al territorio”, poniendo el acento en la solicitud de declaración de la zona como Patrimonio de la Humanidad que se está llevando a cabo.

Dardo a USE

Por otro lado, Iván Alonso echó en cara a USE Bierzo su “pésima gestión” del Mundial de Ciclismo de 2014 y el nulo retorno que la prueba tuvo para Ponferrada. En este sentido, el concejal de Medio Rural recordó que “el equipo de gobierno de Folgueral rechazó la cronoescalada prevista al Morredero, dejando sin carretera de circunvalación a Los Barrios y San Cristóbal, que a día de hoy podrían evitar que los coches pasen por el centro de los pueblos”.