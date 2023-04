AlquiBierzo: la empresa familiar de 'renting' de todo tipo de vehículos en Ponferrada

Alquilar un vehículo 4x4, una pick-up o una furgoneta en Ponferrada tiene nombre propio, el de Francisco Manuel García Diz, a quien todos los que le conocen, que son muchos, le llaman Pakito. Junto a su mujer, Minerva, y su hijo, Saúl, regenta AlquiBierzo, una pequeña empresa familiar de renting en la que ponen todo su empeño para dar un servicio de la máxima calidad adaptado a las necesidades de sus clientes.

Estos van desde la administración (los bomberos forestales, ayuntamientos, fundaciones...) a particulares, empresas y turistas. El enoturismo va creciendo como va creciendo esta pyme de alquiler en los últimos años y son muchos los que nos visitan y se sirven de esta empresa para disfrutar de sus rutas por las viñas en alguno de los todoterrenos de siete plazas de los que dispone AlquiBierzo. Quienes las trabajan también cuentan con la tracción de esta empresa berciana, con gran implantación en el agro de la comarca en la vendimia o a la hora de recoger madera o apañar castañas, entre otros.

Su flota es de casi 100 vehículos, entre 4x4, furgonetas o turismos, de los cuales el 40 por ciento de los que no están dedicados a labores forestales ya son híbridos. Todos, absolutamente todos, han sido comprados a proveedores de Ponferrada. Y es que AlquiBierzo es una empresa de las que hacen comarca y apuesta por el Bierzo: salvo en aquellos suministros que no es posible, el resto, las reparaciones, rotulación, modificaciones, homologaciones o seguros se contratan con empresas locales.

No es una cuestión económica sino de implicación en la comarca. Los vehículos de AlquiBierzo, los de las llantas naranjas, están en la logística de numerosos eventos deportivos, carreras de montaña o pruebas de motor, rallies y competicions de trial, aunque el trabajo que les supone a veces no se cubra con los beneficios económicos. Las llantas naranjas características de su flota son un signo de distinción visible en cualquier esquina del Bierzo de esta empresa de Ponferrada que opera en toda España.

Este compromiso con la comarca tuvo una gran demostración durante la pandemia. Por aquel entonces, AlquiBierzo equipó unas furgonetas de cara a su uso para labores de desinfección y las cedió gratuitamente al Ayuntamiento de Ponferrada. La empresa no paró su actividad durante la crisis sanitaria, permitiendo así que se pudiera contar con sus servicios para todo tipo de trabajos, cuestión por la que fue reconocida por la Junta de Castilla y León.

Pakito es un buen conocedor del mundo del motor, en especial los todoterrenos y furgonetas. Lleva toda la vida subido en ellos. Compitió, incluso, en carreras a nivel nacional. Ese saber minucioso le permite dar respuestas eficaces a las necesidades de sus clientes. Por fuera, explica, todos vemos una furgoneta pero cada una transporta mercancías diferentes y el montaje de estas, o de las pick-up de las brigadas forestales, es diferente porque no todas hacen lo mismo.

Otro factor clave que genera el llevar toda la vida en el mundo del motor es que se consigue un nivel de asesoramiento óptimo. Muchas veces, cuenta Pakito, los clientes piensan que algo es mejor por ser sencillamente más caro cuando la clave está en que el vehículo alquilado y su montaje encajen con la empresa.

Desde 2015, AlquiBierzo lleva creciendo como empresa y mejorando su servicios. El año pasado, incluyeron el alquiler de remolques y plataformas portamotos y portacoches, dando solución así a mudanzas y transportes de todo tipo. Aseguran que están “encantados” y se les nota orgullosos de estar aportando en la comarca un servicio que, si bien es provisto por algunas empresas grandes nacionales, son de los únicos que lo hacen desde lo local, de forma familiar, en una pequeña empresa.

El mejor servicio es también flexible y de ahí que en AlquiBierzo las empresas puedan contratar el alquiler de vehículos con la posibilidad de cambiarlos si las circunstancias lo exigen. Es el llamado renting flexible: durante la duración del contrato, el cliente puede cambiar de un coche a otro para poder así dar salida a las necesidades concretas de su producción, como puede ocurrir por temporadas, o cuando varía el número de personas trabajando en el negocio.

AlquiBierzo: Renting de vehículos para todo tipo de uso

Las oficinas de AlquiBierzo se encuentran situadas en el Pib (número 15, nave 10). El verano es uno de los picos de actividad pues se juntan las labores forestales de prevención y extinción de incendios con otros trabajos en el campo, tanto agrícolas como ganaderos, y el turismo.

Esta empresa aporta a las brigadas forestales de Castilla y León, Galicia y Asturias pick-ups preparadas y equipadas con motobombas para la extinción rápida. Pueden transportar hasta 600 litros de agua. Estas camionetas también se adaptan a otras labores, como las de desbroce. Gracias a su potencia, versatilidad y matenimiento, los vehículos de AlquiBierzo sirven para proteger los montes del peligro que suponen los incendios forestales. Además, también trabajan con empresas de mantenimiento de instalaciones eólicas.

Numerosos turistas acuden a AlquiBierzo para poder hacer rutas en las montañas de la comarca y las casas rurales y particulares les contratan para conseguir el vehículo que necesitan. Pakito destaca que lo que más le gusta es cuando vuelven los clientes, pues demuestra que quedaron satisfechos. Servir de impulso a tantas actividades, sumado a su carácter muy social, hacen de este emprendedor una figura muy conocida en el Bierzo que allá donde va a entregar sus vehículos lleva también su carácter, su buen humor y su sonrisa.