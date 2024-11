Alumnado de la ESO del Bierzo participa en un taller sobre violencia de género y educación sexual

El personal del Centro de Salud Ponferrada II (Pico Tuerto) ha impartido una charla sobre violencia de género y educación sexual para el alumnado de 3ª de la ESO del colegio San José Obrero de Cuatrovientos. Estos estudiantes han aprendido, de la mano de los profesionales sanitarios de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), a tratar temas como los estereotipos de género; las falsas creencias sobre la sexualidad; el concepto de las relaciones afectivas y sexuales; y a cómo detectar la violencia.

Los centros Álvaro de Mendaña, Álvaro Yáñez, Valle de Laciana y Obispo Argüelles también forman parte de este proyecto que se adapta a los diferentes cursos de los institutos. Con el alumnado de 1º de la ESO se conversa sobre los cambios en su cuerpo; sobre cómo tener mayor control sobre su autoestima y autoconocimiento; y se les ayuda a comprender los diversos tipos de familias que existen, así como la idea de corresponsabilidad (responsabilidad compartida).

Las sesiones para los estudiantes de 2ª de la ESO se centran en cómo construir un modelo de belleza propio; en la respuesta y reproducción sexual humana; y a no ejercer la violencia en las relaciones personales y de pareja. Finalmente, en 4º de la ESO se tratan temas como la ética del consentimiento; a detectar la violencia de género; a prevenir los embarazos no deseados y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); y la homofobia.

Implemento del programa “Ni ogros ni princesas”

Con este taller, la Junta de Castilla y León pretende implementar el programa ‘Ni Ogros ni Princesas’ de la Junta General del Principado de Asturias. Desarrollado de manera progresiva desde 1ª hasta 4ª de la ESO, a través de estas charlas se promueve la igualdad, el buen trato y el respeto en las relaciones de la adolescencia. Para llevarlo a cabo, los profesionales sanitarios, en gran parte de enfermería, se han formado en educación afectivo sexual en unos cursos organizados por la Gerencia Regional de Salud e impartidos en Valladolid.

Este proyecto está respaldado por la Consejería de Sanidad con el objetivo de realizar una colaboración continua entre el ámbito sanitario y el docente. Además, se ofrece la posibilidad de realizar sesiones paralelas con las madres y padres para informarles de los contenidos desarrollados en el aula.

El programa se fundamenta en la definición de Educación Integral en Sexualidad (EIS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la describe como el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a niños y jóvenes de conocimientos basados en la evidencia científica, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.