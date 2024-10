Alumnos de la Cátedra de Begoña Gómez, vinculados a un bufete y originarios de León crearon la Fundación TSC, con el mismo nombre y objetivos que la Cátedra y la empresa de la esposa del presidente

Estudiantes de la Cátedra y el Máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), vinculados a un bufete de abogados y provenientes de León y el Bierzo han constituido la Fundación TSC, que adopta el mismo nombre y persigue objetivos idénticos a los de la cátedra dirigida por Gómez en la UCM y la empresa de la esposa del presidente del Gobierno. A pesar de identificarse como fundación sin ánimo de lucro, la Fundación TSC ofrece servicios de asesoría similares a los de la empresa de Gómez, además de brindar apoyo en la obtención de fondos de la Unión Eu.

Este lunes, en el marco de una investigación dirigida por el juez Peinado, que examina posibles delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias relacionados con Gómez, se prevé la declaración de varios testigos. Entre ellos se encuentran Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, y Marc Simón Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa, ambos principales financiadores de la Cátedra UCM. Asimismo, se espera la comparecencia de Leticia Lauffer, directora de Wakalua —la filial de Globalia patrocinadora del IE Africa Center, que Gómez encabezaba—, y Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del Grupo Barrabés. Como parte de la investigación, la Guardia Civil registró el viernes pasado la vivienda y una empresa de Carlos Barrabés, en una causa separada pero

La existencia de la Fundación TSC fue revelada el 5 de junio pasado. Se destacó la peculiaridad de su página web para una fundación sin fines lucrativos, ya que ofrecía servicios de consultoría para pymes de manera similar a la cátedra, la empresa de Gómez y su plataforma online vinculada al software de la UCM. Gómez, nacido en Bilbao en 1975, tiene conexiones familiares en León y, desde marzo de 2020, ha registrado su nombre como marca para la cátedra, la plataforma de software y varios dominios web de la UCM. Begoña Gómez es natural de Valderas y algunos de sus alumnos son bercianos, familiares de una constructora ya cerrada de actividad.

La página web

Fundada en 2023, como la empresa de Gómez, la Fundación TSC no figura en el Registro de Fundaciones. Se menciona una oficina en Gran Vía 55 de Madrid, pero no se ha obtenido respuesta al intentar contactar. Igualmente, la UCM y La Moncloa no han aclarado su conocimiento o relación con esta fundación. Pedro Méndez Fernández, CEO de CCA Internacional y alumno del Máster en Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM, se desvinculó públicamente de la figura de Gómez en una declaración el 5 de junio. Afirmó que “hay un filón, mucho negocio en la sostenibilidad y los ODS de la Agenda 2030”, destacando que “la fundación no buscaba parecerse a las actividades de Gómez.

Pedro Méndez, quien en un vídeo promocional del máster de Gómez afirma que el programa “ha cambiado su vida”, se refiere al TSC como una metodología para crear impacto social a través de empresas, subrayando el impacto positivo del profesorado y los ponentes. También Emma Méndez Calleja, directora de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infantil Niño Jesús y oriunda del Bierzo, elogió en otro vídeo el máster, señalando cómo su experiencia le permitió aplicar nuevas metodologías de captación de fondos en su organización.

En junio, Méndez Fernández confirmó este diario que había diseñado la Fundación TSC, aunque el registro en el Ministerio de Justicia no fue completado. Cecea Inter SL, activa desde 2013, está administrada por Centro de Control Ayrton 77 y representada por Camilo Marcos Méndez, con sede en la calle Velázquez de Madrid. La empresa CCA Internacional asegura tener más de 25 años de experiencia, con operaciones en Madrid, Chile, Perú y Colombia.

La Fundación TSC ofrece asistencia en la obtención de fondos de la UE y el Gobierno, recopilando datos de empresas en una base de posibles clientes, una actividad anómala en una fundación. Al igual que Transforma TSC, empresa de Gómez, la fundación presentaba sus servicios de manera comercial, algo que ha generado preocupación en expertos consultados. Con un lenguaje y un enfoque similar al de la empresa de Gómez, la web de la fundación incluía una bandera de España y una de la UE, y prometía ayuda para “conseguir recursos financieros otorgados por la UE y el Gobierno de España”.

La web de la Fundación TSC no incluía información sobre su presidente ni patronato, violando con ello la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de Información, que exige un CIF. En su página principal, la fundación definió su misión como la de “ser protagonistas del cambio” y guiar a empresas hacia “la transformación social competitiva”, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con una retórica semejante a la de la cátedra en la UCM y los proyectos de Carlos Barrabés, un destacado pionero del comercio electrónico e impulsor de la cátedra, quien también fue imputado