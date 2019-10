‘Amancio, céntrate’ y crea ya una línea de ropa que no haya que planchar

Mujer. TRF. Hombre. Niños. Special prices. Básicos. Denim… Como diría La Vecina Rubia, ‘Amancio, céntrate’. ¿Es que no lo ves? Estás tardando en crear una línea de ropa que no haya que planchar. ‘Sin planchado’ o ‘Do not iron’ en inglés que siempre parece que tiene más gancho. O dale una vuelta al nombre si quieres que tampoco soy yo publicista pero, en serio, tú que eres el magnate mundial de la ropa lowcost, o así se te conoce en los mentideros, y así lo vamos a dejar porque solo esa definición ya me daría para otro rato, ¿no se te ha ocurrido nunca explotar ese nicho de mercado?

Una cosa es ir mona por la vida. Otra las labores domésticas indispensables que eso requiere como poner lavadoras y tender la ropa pero de verdad que el momento plancha lo veo innecesario. A la rapidez que avanza la tecnología y todas las semanas pierdo un par de horas de sofá, vinos o sueño quitando arrugas infernales.

Tengo que reconocer que en mi primer contacto con la vida independiente prefería planchar a estudiar. Y limpiar y cocinar y hasta contar pelusas se me antojaba más divertido que ponerme delante de los apuntes pero ya cuando una es una mujer trabajadora la cosa cambia. Tener un sueldo fijo a final de mes abre posibilidades de ocio mucho más apetecibles que las tareas del hogar. Ya no quiero imaginarme la puta gracia que me va a hacer el tema cuando tenga que compatibilizar la vida laboral con la vuelta a los estudios.

Este es un problema del primer mundo del que se habla poco. El detonante tengo que reconocer que fue el cambio de armario del veroño al invierno. ¡Lo que me ha costado! Pero cuánto se puede llegar a arrugar una camisa en un cajón tres meses. Multiplicado por todas las prendas que llenan el armario de ‘nada que ponerme’. Por favor, Amancio, aunque solo sea por seguir aumentando tu fortuna, solucióname este tema antes de la primavera que encima me pillara de exámenes. Ahí te lo dejo. Confío en ti.