Amir, en el partido ante el Amorebieta en El Toralín. / QUINITO

Seis meses de competición le han bastado a Amir Abedzadeh para convertirse en uno de los ídolos de la afición de la Ponferradina, tanto por sus paradas como por su personalidad extrovertida. El portero iraní de la Deportiva compareció por primera vez ante los medios este miércoles –el idioma le impidió hacerlo antes con la comodidad que él quería– para repasar su vida deportiva y extradeportiva en Ponferrada.

Amir confesó que "me gusta mucho el Bierzo porque puedo disfrutar de la naturaleza. He estado en Las Médulas y haciendo rutas por la montaña, que es algo que me ayuda a concentrarme. Cuando llegué pedí vivir en el campo y el club me facilitó las cosas buscándome una casa. Estoy muy bien allí porque me puedo centrar mejor en los partidos. Además, los vecinos me conocen y me regalan fruta, estoy muy agradecido", añadió.

En lo puramente deportivo, el meta iraní destacó que "mi sueño siempre fue jugar en España. Después de cinco años quería marcarme un nuevo reto y cuando terminó mi contrato en Portugal recibí muchas ofertas, pero cuando llegó una de España no lo dudé". En la Deportiva se ha encontrado "un equipo con mucha calidad y muy unido, con ambición y motivados por el centenario del club. Creo que eso es clave para conseguir grandes cosas. Además, la afición es fantástica, con ellos somos doce jugadores en el campo". "Con Lucho y Sergi tengo una gran relación, somos amigos dentro y fuera del campo y nos ayudamos unos a otros todos los días", remarcó hablando de sus compañeros en la portería blanquiazul.

Irán, el Mundial y su padre

Amir también hizo referencia a su reciente clasificación con Irán para el Campeonato del Mundo que se disputa en Catar a finales de año, señalando que "es un honor representar a mi país. No puedo expresar con palabras lo que sentí cuando conseguimos clasificarnos y vi a la gente tan feliz". Especialmente, a su padre, Ahmad Reza Abedzadeh, que fue mundialista en Francia 98: "Me ayuda mucho y le estoy muy agradecido por todo lo que hace. Es uno de mis ídolos y aprendí mucho de él como portero"

Respecto a la posibilidad de que, una vez alcanzada la clasificación, Irán libere a Amir de los últimos compromisos internacionales para que pueda jugar con la Ponferradina, el jugador afirmó que "queda mucho, son partidos a finales de marzo. Hablaremos y veremos qué es lo mejor para todos".

Por último, ante los rumores sobre su posible salida en el pasado mercado invernal, el guardameta aseguró que "yo estoy centrado sólo en mi trabajo, el mercado lo dejo en manos de mi agente. Alguien ha preguntado, pero estoy centrado en mi equipo y vivo el día a día disfrutando del camino".