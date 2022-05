Amorebieta-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de Lezama. / LaLiga

Jon Pérez Bolo resumió así su último partido al frente de la Ponferradina y la derrota ante el Amorebieta en Lezama: "hemos ido a ganar desde el minuto uno y creo que hemos hecho un buen partido, con varias ocasiones claras para adelantarnos, pero no hemos acertado. Al final en una jugada aislada con un centro lateral nos han ganado el partido. Las áreas han marcado el resultado, porque hemos tenido tres o cuatro muy claras para meter".

El técnico lamentó que "hemos hecho un partido serio, con posesión y bastantes llegadas, no hemos acertado y nos han pillado en esa. El fútbol es acierto y no lo hemos tenido, y encima hemos defendido muy mal la jugada de su gol. La Ponferradina ha sido mi casa estos cuatro años y me despido en Lezama, me habría gustado que hubiera sido con una victoria, pero no ha podido ser.".