El AMPA del colegio de Columbrianos acudirá a Valladolid si es necesario para reclamar un patio cubierto

La Asociación de Madres y Padres del Centro Rural Agrupado La Alborada de Columbrianos, en Ponferrada, aseguró este miércoles que acudirán hasta Valladolid si siguen sin hacerles caso en su petición de un patio cubierto donde los alumnos puedan realizar actividad física y disfrutar del recreo.

Así lo manifestaron hoy, 23 de octubre, a las puertas de la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, donde la presidenta, Beatriz González, remarcó que no van a cejar en su empeño. “Lo hemos pedido por todas las vías administrativas y no tenemos respuesta. Nadie se pone en contacto con nosotros y vamos a seguir alzando nuestra voz”, afirmó. “Además este es un colegio especializado en niños con TEA que no tienen donde hacer sus actividades”, remarca.

González aseguró que seguirán con sus protestas “y si tenemos que ir a Valladolid a llamar a la puerta lo haremos”, aseguró. Y todo después de las palabras del director provincial de Educación, Alberto Nadal, quien aseguró hoy que se están realizando estudios para ver si sería o no posible habilitar ese patio cubierto pero dijo que según los informes “por el número de alumnos y sus instalaciones, las necesidades reales de este centro están plenamente cubiertas”, dijo.