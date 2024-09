Ana María Vidal, la gaditana que encontró en el Bierzo su refugio para seguir ayudando a los demás

Ana María Vidal Rivera nació en Cádiz. Siendo muy pequeña sufrió la primera pérdida de un ser querido, pues con tan solo 4 años, falleció su madre. Una vez finalizó los estudios obligatorios, decidió comenzar la carrera de Magisterio en Educación Infantil, mientras trabajaba de voluntaria en el Centro de Educación Especial de Afanas, donde conoció a su marido. Gran aficionado al deporte, y en especial a la bicicleta, él también era profesor, en este caso de educación física. Ambos continuaron sus estudios y se diplomaron en la rama de Educación Especial en Sevilla.

Ana María sufre la segunda gran pérdida de su vida en 2005, cuando su marido fallece en un accidente de tráfico en una de sus salidas en bicicleta. Con dos hijos, la mujer decide que necesita un cambio en su vida. Fue en 2011 cuando cogió las maletas y se mudó al Bierzo con sus niños. Concretamente a Arganza, pueblo en el que ha continuado desarrollando su carrera profesional hasta ahora.

Elegir el Bierzo para mudarse con su familia fue una decisión que Ana María tuvo clara desde que visitó la comarca con unos amigos durante un viaje de verano. “Vine de vacaciones en verano, veníamos por esta zona y nos gustaba. Entonces, cuando ya decidí dar el salto en 2011, me decidí porque el entorno que hay aquí es espectacular, a mí es que me encanta tanto verde”. Otro de los factores cruciales que le llevó a aterrizar en el Bierzo fue “dar a mis hijos una mentalidad más abierta, de decir bueno, da igual en donde estemos, lo importante es estar bien y que ellos sepan que pueden ir a muchos sitios”.

Con un pasado como asesora del Gabinete de Cultura de Paz y No Violencia y coordinadora de la ONG Educación Sin Fronteras en la provincia de Cádiz, Ana María trajo consigo toda su experiencia en mediación, educación emocional y resolución de conflictos al Colegio de Arganza, perteneciente al CRA de Quilós. Poco a poco, fue integrándose en el pueblo, conociendo a la gente del entorno y “aportando mi granito de arena”.

Además de ejercer como profesora, Ana María compró varias casas con la herencia de su marido, que posteriormente rehabilitó y alquiló. “Con ese dinero invertí aquí, compré esta casa en donde vivo y compré otras casas más y las rehabilité. Curiosamente, ayer hablando con una amiga de aquí, me dijo tú has sembrado la semilla de que la gente empiece a restaurar las casas en el pueblo“, explica la mujer.

Ana María actualmente vive entre Cádiz, donde tiene a su familia, y Arganza. Para ella, vivir entre ambas localidades es tener “la suerte, la fortuna, de estar entre el mar y la montaña”. Y cuando le preguntan si echa de menos Cádiz estando en el Bierzo y viceversa, ella siempre contesta “Es que cuando yo voy a Cádiz estoy bien, pero es que cuando vengo aquí, estoy bien. La cuestión está dentro, no está fuera”.

Una vida de entrega y solidaridad

Desde joven, Ana María ha sentido una profunda vocación por ayudar a los demás. Su primer contacto con el voluntariado fue en Cádiz, cuando se ofreció para colaborar en un centro de educación especial. Hoy, en Arganza, continúa su labor a través de talleres de gestión emocional y respiración, brindando apoyo a mujeres y niños en el centro sociocultural del pueblo.

“Son talleres esporádicos. Hice uno de respiración el Día de la Mujer aquí en Arganza, después otro de gestión emocional, que quedé gratamente sorprendida porque empezaron a entrar señoras, y yo esperaba unas diez personas o así y aquello se llenó. Y el sentir ese cariño de la gente eso para mí fundamental”, confiesa la mujer.

Con respecto a colegio, Ana María se emociona al contar que antiguos alumnos “que ya están fuera de aquí, que son adolescentes, y que con ellos trabajé la resolución de conflictos y las emociones, ahora les ha ocurrido alguna cosa familiar y decirme la madre mira, me ha dicho que gracias a las cosas que ha trabajado contigo, pues lo puede superar”.

Canalizar las emociones a través de la escritura

La escritura llegó a su vida tras una fractura en la espalda provocada por el golpe de una ola mientras se bañaba en el mar. “Yo pensé que era un pequeño esguince en la espalda y mi fisio me dijo mira Ana, cuando te vayas a Ponferrada que te hagan una resonancia, porque esto no me huele bien. Y efectivamente, me la hicieron, me sacaron la fractura y estuve todo el año de baja, con rehabilitación”, recuerda.

Durante su recuperación, “mi cuerpo me pedía que todas esas emociones que sentía en distintos momentos, de situaciones, porque todas las reflexiones que están en el libro no es que haya dicho me voy a pensar sobre que escribo, no, sino que me salía escribir sobre el agradecimiento, sobre mis alumnos, y tal como lo pensaba, lo escribía”.

Ana María enviaba por WhatsApp todas esas reflexiones, que tuvieron una gran acogida entre sus familiares y amigos. “No tenía redes sociales, lo mandaba a mis contactos y todo el mundo me decía Ana, es que me encanta lo que has enviado“, cuenta la mujer. Y lo que inicialmente fue una forma de canalizar sus emociones, pronto se convirtió en el deseo de escribir su primer libro.

Sin embargo, la gaditana tenía claro que su libro tenía que estar ilustrado. Y como caído del cielo, una amiga le comentó que había venido una amiga suya ilustradora de Alicante. Las dos mujeres conectaron muy bien, “a ella le gustaron mi reflexiones y a a mi me encantaron sus ilustraciones”, y así, en un ingreso de su madre de un mes, en el que Ana María tenía que quedarse con ella las 24 horas del día, “cogí mi ordenador y dije ahora es el momento”. Una vez terminó de plasmar todos sus sentimientos, “lo envíe a editoriales, que del tirón me dijeron que sí, que estaba para editar”.

Ahora, el libro Emergencia, pulse el botón y abra la puerta, ya va por su cuarta edición. De “una parte de sufrimiento, negativa”, Ana María fue capaz de “darle la vuelta” y sacar “esto que ahora estoy aportando”.

El futuro de Ana María

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, Ana María no piensa detenerse. Aunque muchos le piden que escriba un segundo libro, ahora está más centrada en sus talleres de respiración, que, según ella, están obteniendo “resultados fenomenales”. Su vocación por ayudar a los demás sigue siendo el eje central de su vida.

El Bierzo, con su serenidad y su gente, se ha convertido en su refugio y en el escenario perfecto para seguir aportando su granito de arena. Aunque su vida transcurra entre Cádiz y el Bierzo, Ana María siempre regresa a esta tierra que ya considera su hogar.

Premios Mujer 2024

El Ayuntamiento de Arganza, con el alcalde Javier Ovalle al frente, ha propuesto a esta gaditana como nominada a los Premios Mujer 2024 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca. Es la cuarta ocasión en la que el Ayuntamiento de Arganza participa en estos premios. En el pasado, pudimos conocer las historias de María, una mujer del carbón, Sofía, cantinera de Canedo y Elba, una vida dedicada a los productos del Bierzo.