Ana Pastor pide al Gobierno que “vuelva de sus vacaciones”

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, junto al alcalde de Villafranca del Bierzo, Jose Manuel Pereira (I), y el presidente del PP en León, Javier Santiago (D). / C. Sánchez

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, pidió al Gobierno de España que “vuelva de sus vacaciones y se preocupe por los problemas de los españoles”, al tiempo que solicitó al presidente, Pedro Sánchez, que “dé la cara” porque “tiene un Gobierno socialcomunista que tiene ocurrencias cada día y en el que cada uno dice una cosa diferente e incluso discuten entre ellos”.

En una visita a Villafranca del Bierzo, Ana Pastor consideró que España cuenta en estos momentos con “un Gobierno que no gobierna”, por lo que le recomendó al Ejecutivo que convoque elecciones “si no quiere gobernar”, ya que el PP “está dispuesto a ponerse al frente y dar soluciones a los problemas reales de la gente”, que en este momento es el recibo de la luz, algo que “afecta a las personas”.

De igual manera, la ‘popular’ le pidió a la ministra de Transición Ecológica que, “por favor”, acuda al Congreso de los Diputados, ya que “es justamente ahí donde tiene que dar la cara”. Asimismo, solicitó la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que pueda acudir a la comisión correspondiente de Medio Ambiente y Transición y “ponga sobre la mesa medidas conducentes a que el recibo de la luz no se pague por lo que no se consume y no más de un 60 por ciento de impuestos”.

“Un Gobierno a la gresca y de vacaciones frente a unos españoles que pagan el recibo de la luz más alto de la historia de España”, apuntó Pastor, quien recordó que “el Gobierno lleva tres años y es el que tiene que dar explicaciones y tomar medidas conducentes a la bajada del recibo”, ya que “la Unión Europea le ha dicho que puede tomar medidas”.