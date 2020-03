Ana Pastor, primer positivo por coronavirus del PP y tercero en el Congreso tras los dos de Vox

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que está contagiada por el coronavirus, si bien ya ha dejado de sufrir la fiebre que comenzó a tener el sábado Se trata de la tercera diputada con coronavirus, tras Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano, ambos de Vox.

Ana Pastor Julián

✔ @anapastorjulian

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.