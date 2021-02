Ante el constante asedio mediático que venimos sufriendo reiteradamente y al que asistimos perplejos, cómo, con el paso del tiempo, diluyen y usurpan paulatinamente el nombre de nuestro VALLE DE ANCARES, desde hace ya algunas décadas. Un grupo de personas, nativos del VALLE DE ANCARES, englobados dentro de La Asociación Cultural “ La Peñina”, cuyo objetivo principal es la recuperación del “Patrimonio Histórico” y de “ La Memoria Democrática”, a la cual represento, hemos decidido:

“ Dar un golpe en la mesa” e intentar recuperar nuestras señas de identidad, nuestras raíces, nuestro ADN, que entendemos ¡¡ nos corresponde por derecho !!, y que nos asiste la razón histórica, científica, geográfica, y no hablemos de la territorial y lingüística.

En medio de toda precariedad y marginación Ancares, viene sufriendo en los últimos años LA USURPACIÓN DE SU NOMBRE.

Quiero dejar claro que las tierras carecen de identidad propia, les viene dada por las gentes que las pueblan, e históricamente solo han sido “Ancareses” los habitantes de Ancares.

Ancares, posée un patrimonio cultural, que abarca desde pinturas rupestres de la edad de bronce, a minas de oro romanas, monasterios y colegiatas medievales, amén de un largo etcétera …

Ancares, proviene del latin: “ Ancora ae “, y su nombre viene dado haciendo honor al rio que besa todo su territorio; Rio Ancares, nace en el Miravalles y transcurre por el Valle de Ancares, desembocando en el Rio Cúa, a la altura de S. Pedro de Olleros y Espanillo. El origen del nombre Ancares, proviene no de siglos, sino milenios, y la historia nos avala en ése sentido.

La expansión y utilización del nombre Ancares, ( llama poderosamente la atención), que sea usado para fines mercantiles, turísticos, etc. por zonas limítrofes, que no tienen nada que ver con el propio Valle de Ancares, a la vez que se benefician, a través de subvenciones e intereses económicos, que repercuten en sus lugares de origen, y para nada en detrimento de nuestro propio Valle. Llámese Balboa “Los Ancares de Balboa”, llámese “Los Ancares Lucenses” etc. (ahora poco menos que abarca hasta La Coruña!! ). Y esto nos parece un autentico dislate.

Ésta historia milenaria que nos avala, parece olvidarse, y todo cambia cuando en Ancares se crea la Reserva Nacional de caza, y el gobierno en 1978 destina ciertas ayudas para su promoción, luego se sucederían otras. Los municipios limítrofes gallegos y asturianos, quisieron participar en dichas subvenciones, y de repente “Ancares”, se transformó, en algún despacho, en “Los Ancares”, endosando “un articulo determinado” que no nos corresponde, además, desbordando su ámbito geográfico y abarcando municipios y gentes que jamás habían sido Ancareses.

¿Que podemos hacer para paliar ésta situación ?

En principio, situarnos en el “foco de la contienda”, desde ahí enviar un mensaje a las zonas limítrofes que se verán afectadas, y procurar que comprendan, que nuestra actuación carece de mala fé, y sin ánimo de crear discordia, ni levantar ampollas, ni mucho menos declarar el “independentismo” de nuestro Valle. Sencillamente pretendemos recuperar nuestras señas de identidad, y que vuelvan a su estado de origen. Y no por ello, romper los lazos de cordialidad y de hermandad, que nos unen con nuestros convecinos gallegos, asturianos y de otras zonas colindantes.

Y por último, hacemos un llamamiento a la participación de los distintos Alcaldes, vecinos de nuestro Valle, concienciándose de ésta situación y que se pronuncien de cara a lo que consideramos que es lo correcto e histórico, para ello es necesario hacer una reflexión profunda y apelar a la sensatez y al sentido común. Respetando la historia, que está ahí escrita y que solo se trata de hacer un ejercicio de memoria y un mínimo esfuerzo, para leer lo que nuestros antepasados nos legaron.

Devolver el nombre al lugar que le corresponde, creemos firmemente, que es un “ acto de justicia”, y sin duda motiva a nuestra Asociación a defender, lo que entendemos como un acto en defensa de nuestras raíces, y que haría cualquier persona cabal, con un mínimo de sentimiento hacia sus antepasados y su origen.

ASI SEA.

Asociación cultural La Peñina.